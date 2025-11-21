Meer Gelderlanders met WW vinden werk: Achterhoek scoort het hoogst

29 keer bekeken

ACHTERHOEK – Het aantal WW-uitkeringen nam in 2024 toe, zowel landelijk als in alle Gelderse regio’s. Toch vonden mensen met een WW-uitkering in Gelderland vaker een nieuwe baan dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV.

Achterhoek koploper

Van de Gelderlanders van wie de WW-uitkering in 2024 stopte, had een groot deel tijdens of binnen drie maanden na afloop weer werk gevonden. In alle Gelderse regio’s lag dit percentage hoger dan het landelijke gemiddelde van 62,6%. Met 65,1% is de Achterhoek koploper: nergens in Gelderland vonden inwoners zo vaak een nieuwe baan na WW. Regio Rivierenland scoorde het laagst met 63,3%, maar ook dat ligt nog ruim boven het landelijke niveau. Volgens het UWV laat dit zien dat ondanks de stijgende WW-aantallen en een iets minder krappe arbeidsmarkt, de kansen op werk in Gelderland nog altijd goed zijn.

Minder bijstand na WW

Ook het aantal mensen dat na het aflopen van hun WW-uitkering in de bijstand terechtkomt, is in veel Gelderse regio’s gedaald. Landelijk deed 3,7% van de WW-afhakers een beroep op bijstand. In Rivierenland was dat percentage het laagst van het hele land: slechts 1,8%. Ook in de Achterhoek en FoodValley bleef het aandeel WW-ers dat bijstand nodig had laag en stabiel ten opzichte van 2023. In Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen lag het percentage wel hoger dan landelijk, maar ook daar daalde het vergeleken met 2023.

Arbeidsmarktadviseur Jörgen Zegel (UWV) noemt de cijfers bemoedigend: “Dat inwoners van Gelderland vaker snel weer werk vinden, stemt hoopvol. Tegelijkertijd zien we dat sommige werkzoekenden intensievere ondersteuning nodig hebben.”

