Meer mensen aan het werk in Gelderse bouwsector

GELDERLAND – Het aantal mensen dat in de bouw werkt, blijft in Gelderland groeien. Hoewel het aantal WW-uitkeringen in deze sector licht is gestegen, blijft het niveau laag. Vooral in de oostelijke en westelijke regio’s – waaronder de Achterhoek – is de bouw sterk vertegenwoordigd, blijkt uit cijfers van het UWV.

In de provincie steeg het aantal WW-uitkeringen voor oud-bouwmedewerkers het afgelopen jaar met 6,7%, van 285 naar 304. Toch blijft dat aantal beperkt vergeleken met andere sectoren. In regio’s als Rivierenland en de Achterhoek werkt zo’n 5 à 6% van alle werknemers in de bouw, waarmee deze regio’s boven het landelijk gemiddelde van 4% liggen. Opvallend is dat ook steeds meer vrouwen en parttimers een baan vinden in de bouw.

“De bouw is cruciaal voor onze economie én de energietransitie,” zegt arbeidsmarktadviseur Jörgen Zegel (UWV). “Naast uitvoerders en timmerlieden zien we meer functies op kantoor ontstaan, zoals calculatoren en HRM-adviseurs. De sector biedt steeds meer ruimte voor vrouwen en zij-instromers.”

De groei hangt samen met de opkomst van technisch-administratieve functies (UTA-personeel), zoals werkvoorbereiders, projectleiders en financieel medewerkers. Daarnaast werken veel zelfstandigen in de bouw: ruim 40% van de beroepsgroep is zzp’er.

Om het personeelstekort aan te pakken, leiden het UWV en Hogeschool Saxion samen werkzoekenden op via verkorte hbo-trajecten richting functies als werkvoorbereider, BIM-modelleur of calculator.

Wist je dat in de Achterhoek bijna één op de twintig werknemers in de bouw werkt — een van de hoogste percentages van Nederland?

