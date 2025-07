MenzisFonds steunt 24 Achterhoekse initiatieven voor gezondheid en welzijn

ACHTERHOEK – Op 30 juni kregen 24 organisaties in de Achterhoek goed nieuws: hun initiatief ontvangt een financiële bijdrage uit het MenzisFonds. Ook Stichting Inloop uit Groenlo behoort tot de winnaars. Bestuurslid Dirk Jan Sloots van Coöperatie Menzis verraste alle prijswinnaars persoonlijk met het feestelijke bericht.

De initiatieven zetten zich in voor een gezonder, actiever en socialer leven. Of het nu gaat om meer bewegen, mentale veerkracht, sociale verbinding of het tegengaan van eenzaamheid—de projecten geven een impuls aan het dagelijks leven in de regio.

“Het is geweldig om te zien hoe creatief en betrokken mensen zijn in hun eigen buurt,” zegt Sloots. “Deze projecten zorgen voor beweging, verbinding en een prettige leefomgeving.”

De Ledenraad van Coöperatie Menzis nam het initiatief voor het fonds. Ledenraadslid Aleks Meijerink: “De kracht van deze projecten zit in hun eenvoud en lokale verankering. Ze sluiten aan bij wat er écht nodig is in de buurt.”

Er werden ruim 120 projecten ingezonden. Na selectie door een commissie van Ledenraadsleden en regiomanagers ontvingen de 24 hoogst scorende projecten elk maximaal €2.500. Per regio was €25.000 beschikbaar.

Winnaars in de Achterhoek

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Groenlo – Inloop, Stichting Inloop

Lichtenvoorde – Sport Speeltuin, Stichting Hamalandhal

Varsseveld – Duofiets, Stichting Vrienden van Estinea

Hoog-Keppel – Trainingscentrum minder valide golfer, MVG Fonds Keppelse

Doetinchem – Elektrische duofiets, Fietsmaatjes

Winterswijk – Start to framerun, Atletiekvereniging Archeus

Dinxperlo – Senioren camping, Careaz

Zieuwent (Oost Gelre) – Speelrijk, Speelrijk Zieuwent

Ulft – Rolstoelhandbal, Handbalvereniging UGHV

Vorden – Tandemfietsen, VRTC De Achtkastelenrijders

Winterswijk – Vernieuwing stoelen, Stichting Kinderactiviteiten Winkie

Nieuw-Dijk (Montferland) – Multifunctionele accommodatie, Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk

Berkelland – Hartveilig, AED Berkelland

Eibergen – Jeu de boulesbaan, Stichting B12

’s-Heerenberg – Museumbezoek ouderen, Stichting Cultuurhistorisch Erfgoed

Gaanderen – Opleiden trainers, Zwem- en waterpolovereniging De Gendten

Winterswijk – OGJO LEF!, Stichting Oost Gelders Jeugdorkest

Lichtenvoorde – Deelfietsen en helmen pumptrack, Stichting Buutenaf

Rekken (Berkelland) – Verduurzaming natuurbad, Stichting Zwembad Rekken

Winterswijk – Opleiden trainers, Stichting Loopgroep de Zandloper

Montferland – Freerunning, Gymnastiekvereniging ’t Peeske

Bronckhorst – Crosstriatlon Vorden, Stichting Triatlon

Borculo – Schoolkorfbal, KV Olympia 1922

Winterswijk – Toegankelijk zwembad Jaspers, Stichting Zwembaden

Met deze bijdragen investeert het MenzisFonds in lokaal eigenaarschap en duurzame impact. Meer informatie over het fonds is te vinden op www.menzis.nl/menzisfonds.

