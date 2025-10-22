Midwinterhoorn klinkt weer in Groenlo: Adventbloazers openen hun deuren

GROENLO – Het geluid van de midwinterhoorn kondigt in de Achterhoek niet alleen de winter aan, maar ook de tijd van bezinning. In Groenlo bereiden de Adventbloazers zich alweer voor op het nieuwe seizoen. Op woensdag 29 oktober nodigen zij belangstellenden uit om zelf te ervaren hoe het voelt om de eeuwenoude houten hoorn te bouwen of te bespelen. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom aan de Winterswijkseweg 51.

Het midwinterhoornblazen is sinds 2013 opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. De traditie leeft nog sterk in de regio, waar de klanken ooit bedoeld waren om boze geesten te verjagen en later een symbool werden van hoop en licht in de donkere dagen voor Kerst.

“Het blijft iets magisch,” zegt een van de blazers. “Elke toon die je blaast, draagt een stukje geschiedenis met zich mee.”

De Adventbloazersgroep Groenlo, opgericht in 2017, telt inmiddels negen leden. Nieuwe liefhebbers zijn welkom: of je nu wilt luisteren, leren bouwen of zelf de hoorn eens aan de lippen wilt zetten.

📅 Woensdag 29 oktober, 19.30 uur

📍 Winterswijkseweg 51, Groenlo

💶 Gratis toegang

🔗 Info: 06-1209 7703

Wist je dat

Het breien van Grolse wanten en het bloemencorso van Lichtenvoorde ook op de nationale lijst van immaterieel erfgoed staan?

