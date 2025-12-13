Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute
GROENLO – De Midwinterhoornwandeling keert op maandag 22 december terug voor de 15e editie. De gratis wandeling start tussen 18.30 en 20.00 uur vanaf de Markt. Beiaardier Wim Ruessink opent de avond om 18.30 uur met beiaardmuziek vanaf de toren van de Oude Calixtuskerk, waarna deelnemers via een lichtjesroute door de vesting worden geleid.
Langs de route staan zo’n 25 midwinterhoornblazers op verrassende plekken. De organisatie, in handen van Erik Mentink en Jos Spiekker, heeft opnieuw locaties gevonden die normaal niet toegankelijk zijn. Ook dit jaar zijn er muzikale verrassingen, die nog niet worden prijsgegeven. Onderweg wordt gratis glühwein en warme chocolademelk uitgedeeld zolang de voorraad strekt.
De route is eenvoudig te volgen door de honderden potjes met waxinelichtjes die een lichtlint door de vesting vormen. Het eindpunt ligt op een bijzondere locatie waar een afsluitend optreden gepland staat. Volgens Mentink belooft het opnieuw een sfeervolle en warme winteravond te worden.
“We willen de deelnemers opnieuw raken met sfeer, verrassing en de unieke klanken van de midwinterhoorn,” zegt hij.
Datum: Maandag 22 december 2025
Tijd: 18.30 – 20.00 uur (start)
Locatie: Markt, Groenlo
Kosten: Gratis
Website: facebook.com/VestingdagenGroenlo | www.groenlo.nl
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7
- Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 7
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Oliebollenwedstrijd GHV gaat voor de 13e editie het Twentekanaal op 1
Trending deze week
- Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 7
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 1
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7