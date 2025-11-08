Midwinterhoornwandeling in Beltrum houdt eeuwenoude traditie levend

24 keer bekeken

BELTRUM – Op zondag 7 december 2025 klinkt het karakteristieke geluid van de midwinterhoorn weer over de velden van Beltrum. Midwinterhoornbloazers ’t Slat organiseren samen met Het Noasman de jaarlijkse Midwinterhoornwandeling.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De sfeervolle tocht voert wandelaars langs vuurkorven, winterse natuur en natuurlijk de klanken van de hoornblazers. Onderweg kunnen deelnemers genieten van warme drankjes bij Het Noasman, waar de Achterhoekse gezelligheid centraal staat. De traditie van het midwinterhoornblazen gaat eeuwen terug en wordt in Beltrum met trots in ere gehouden.

📅 Zondag 7 december 2025

📍 Het Noasman, Meenweg 4, Beltrum

🕓 Start: tussen 8.30 en 11.00 uur

🚶‍♂️ Afstanden: 5, 10 of 15 km

💶 Deelname: €4,50 (kinderen gratis)

🔗 Meer info: www.noasman.nl/midwinterhoornwandeling

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)