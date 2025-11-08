Midwinterhoornwandeling in Beltrum houdt eeuwenoude traditie levend
BELTRUM – Op zondag 7 december 2025 klinkt het karakteristieke geluid van de midwinterhoorn weer over de velden van Beltrum. Midwinterhoornbloazers ’t Slat organiseren samen met Het Noasman de jaarlijkse Midwinterhoornwandeling.
De sfeervolle tocht voert wandelaars langs vuurkorven, winterse natuur en natuurlijk de klanken van de hoornblazers. Onderweg kunnen deelnemers genieten van warme drankjes bij Het Noasman, waar de Achterhoekse gezelligheid centraal staat. De traditie van het midwinterhoornblazen gaat eeuwen terug en wordt in Beltrum met trots in ere gehouden.
📅 Zondag 7 december 2025
📍 Het Noasman, Meenweg 4, Beltrum
🕓 Start: tussen 8.30 en 11.00 uur
🚶♂️ Afstanden: 5, 10 of 15 km
💶 Deelname: €4,50 (kinderen gratis)
🔗 Meer info: www.noasman.nl/midwinterhoornwandeling
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Sfeervolle drukte bij Grolsch Verzamelaarsbeurs in De Mattelier 10
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 4
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- SKB legt uit: nadenken over de toekomst bij COPD 2
- Heavy Duty brengt eerbetoon aan Rory Gallagher in Rockcafé Taste 1
Trending deze week
- Sfeervolle drukte bij Grolsch Verzamelaarsbeurs in De Mattelier 10
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- SKB legt uit: nadenken over de toekomst bij COPD 2
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 4
- Topmuzikanten brengen ode aan legendarische The Band in Ulft 1
- Heavy Duty brengt eerbetoon aan Rory Gallagher in Rockcafé Taste 1