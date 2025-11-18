Milieu Centraal waarschuwt: nu maatregelen nemen tegen muizenoverlast
Nu de temperaturen dalen, neemt de kans op muizen in huis snel toe. Milieu Centraal roept Gelderlanders op om juist nu preventieve maatregelen te nemen, zodat woningen minder aantrekkelijk worden voor muizen. Uit landelijk onderzoek onder 1.093 mensen blijkt dat 42% nog steeds naar gif grijpt wanneer er eenmaal overlast is — terwijl dat schadelijk is voor mens, dier en milieu.
Muizen vinden al door een opening van een halve centimeter hun weg naar binnen. Zeker in de herfst en winter zoeken ze warmte en voedsel, waardoor schuren en woningen kwetsbaar zijn. “Voorkomen is veel effectiever dan bestrijden,” benadrukt Milieu Centraal. Gifgebruik is vaak onnodig en pakt de oorzaak niet aan.
Het onderzoek laat zien dat muizen bij bewoners vooral stress, walging en een onveilig gevoel veroorzaken. Bij rattenoverlast buitenshuis komen daar verzakkende tegels en stankoverlast bij. Toch blijft gifgebruik hardnekkig: 42% gebruikt gif tegen muizen, en buiten gebruikt 26% gif tegen ratten — terwijl dat voor burgers verboden is.
Volgens Milieu Centraal vergroot verkeerd gebruik het risico op resistentie bij ratten en vergiftiging van beschermde dieren, zoals roofvogels en uilen. Het advies: sluit kieren, berg voedsel goed op en schakel bij ernstige overlast een erkende bestrijder in, die eerst preventieve maatregelen toepast en alleen als laatste redmiddel gif mag inzetten.
“Het is de hoogste tijd om te stoppen met gif en te kiezen voor preventie,” zegt Milieu Centraal.
