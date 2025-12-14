Molenbergplan maakt 75 zorgwoningen mogelijk: sterke vergrijzing drukt op regio

GROENLO – In het omgevingsplan voor de nieuwbouw van De Molenberg wordt ook fase 3 mogelijk gemaakt. Aan de stadszijde van het plangebied kunnen maximaal 75 zorggeschikte woningen worden gebouwd. Deze uitbreiding is volgens Marga Klompé noodzakelijk om de snel stijgende zorgvraag in de gemeente Oost Gelre op te vangen.

Uit cijfers uit het Achterhoeks Plan van Aanpak Wonen, Welzijn en Zorg 2025–2035 blijkt dat het aantal mensen dat zorg nodig heeft in Oost Gelre richting 2040 met ruim 70% zal toenemen. De Molenberg speelt met de nieuwe plannen in op deze demografische ontwikkeling.

Samen met De Woonplaats wil Marga Klompé een woonomgeving realiseren waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, met passende zorg dichtbij. “De vraag naar zorggeschikte woningen groeit jaar op jaar,” aldus een woordvoerder. “Met deze nieuwbouw kunnen we een stevige bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van de zorg in onze gemeente.”

De zorgwoningen worden onderdeel van de derde bouwfase, die volgt nadat de nieuwbouw aan de grachtzijde is gerealiseerd.

