Monuta Zutphen verrast Alzheimer Café en Hospice Zutphen met hartverwarmend gebaar

ZUTPHEN – Een bijzondere middag in Zutphen: uitvaartverzorger Jet van Leeuwen van Monuta Zutphen overhandigde namens Gebaren van Monuta een gift aan zowel het Alzheimer Café Zutphen als het Hospice Zutphen. Met deze lokale initiatieven ondersteunt Monuta projecten die mensen helpen in de periode voor, tijdens en na het afscheid van een dierbare.

“Het is een eer om dit gebaar namens Monuta te mogen uitreiken,” vertelt Jet van Leeuwen. “In ons werk mogen we mensen bijstaan in een kwetsbare fase van hun leven. Daarom is het mooi dat we ook buiten ons werk iets kunnen betekenen voor onze gemeenschap.”

Bij het Alzheimer Café Zutphen werd de cheque dankbaar in ontvangst genomen door coördinator Claudia Snelleman. “Met deze gift kunnen we eindelijk een nieuwe laptop aanschaffen,” vertelt ze. “Die helpt ons bij het tonen van films en presentaties tijdens onze thema-avonden. Zo kunnen we onze gasten nog beter informeren en inspireren.”

Ook bij het Hospice Zutphen werd de bijdrage met open armen ontvangen. Vrijwilligers vertelden dat het geld wordt gebruikt voor het opknappen van de fietsenstalling en het prieel bij het hospice. “Dankzij deze steun én onze sponsorfietstocht komt de afronding van de verbouwing nu echt in zicht.”

