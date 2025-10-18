Motorrijders sluiten seizoen af met Snertrit van Hamaland

GROENLO – Op zondag 26 oktober organiseert Motorclub Hamaland de jaarlijkse Snertrit: een avontuurlijke toertocht van 203 kilometer door de Achterhoek en het Duitse grensgebied.

Deelnemers starten tussen 09.00 en 11.00 uur bij clubcafé Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6 in Groenlo. De route voert langs pittoreske dorpen als Vragender, Aalten, Dinxperlo, Anholt, Rees, Hamminkeln, Raesfeld, Reken en Gescher, en eindigt weer bij het clubcafé, waar de snert al dampend klaarstaat voor de hongerige motorrijders.

De Snertrit is een geliefde afsluiting van het motorseizoen en trekt jaarlijks tientallen deelnemers die genieten van de afwisselende route en de gemoedelijke sfeer.

📅 Datum: zondag 26 oktober 2025

📍 Startlocatie: Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, Groenlo

🕘 Starttijd: tussen 09.00 en 11.00 uur

💶 Deelname: €5,-

🔗 Meer info: motorclubhamaland.nl

Wist je dat de Snertrit al tientallen jaren een traditie is bij Motorclub Hamaland en ooit begon als een klein clubuitje met slechts een handvol rijders?

