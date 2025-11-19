Mozart in Groenlo: uniek winterconcert in het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog

24 keer bekeken

GROENLO – Op woensdag 17 december 2025 verandert het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in een sfeervolle concertzaal. Voor het eerst vormt het museum het decor voor een bijzonder winterconcert: een uitvoering van Mozarts Gran Partita door blazersensemble La Spiritata, gecombineerd met een vertelling van acteur en verteller Arjen Uittenbogaard, die Mozart tot leven brengt in woord en muziek.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Bezoekers worden vanaf 19.30 uur ontvangen met koffie en iets lekkers. Na de opening door museumdirecteur Daphne Maas start een afwisselend programma waarin muziek en verhaal vloeiend in elkaar overlopen. Uittenbogaard kruipt in de huid van Mozart en vertelt over diens zoektocht naar onafhankelijkheid, zijn relatie met zijn vader, zijn jeugd als wonderkind en zijn uiteindelijke geluk als componist in Wenen.

La Spiritata speelt fragmenten uit de Serenade nr. 10 in Bes, KV 361, beter bekend als de Gran Partita. Het werk, geschreven in 1781 voor blazers en contrabas, behoort tot de hoogtepunten van Mozarts Harmoniemusik. De combinatie van historische locatie, warme winteravond en live blazersmuziek maakt dit concert tot een uitzonderlijke belevenis.

Na afloop klinkt men samen op de avond met een drankje.

📅 Woensdag 17 december 2025

🕒 19.30 – 21.40 uur

📍 Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, Groenlo

💶 Toegang: €25

🔗 Tickets & info: Museumwebsite – Mozart in Groenlo

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)