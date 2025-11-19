Mozart in Groenlo: uniek winterconcert in het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog
GROENLO – Op woensdag 17 december 2025 verandert het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in een sfeervolle concertzaal. Voor het eerst vormt het museum het decor voor een bijzonder winterconcert: een uitvoering van Mozarts Gran Partita door blazersensemble La Spiritata, gecombineerd met een vertelling van acteur en verteller Arjen Uittenbogaard, die Mozart tot leven brengt in woord en muziek.
Bezoekers worden vanaf 19.30 uur ontvangen met koffie en iets lekkers. Na de opening door museumdirecteur Daphne Maas start een afwisselend programma waarin muziek en verhaal vloeiend in elkaar overlopen. Uittenbogaard kruipt in de huid van Mozart en vertelt over diens zoektocht naar onafhankelijkheid, zijn relatie met zijn vader, zijn jeugd als wonderkind en zijn uiteindelijke geluk als componist in Wenen.
La Spiritata speelt fragmenten uit de Serenade nr. 10 in Bes, KV 361, beter bekend als de Gran Partita. Het werk, geschreven in 1781 voor blazers en contrabas, behoort tot de hoogtepunten van Mozarts Harmoniemusik. De combinatie van historische locatie, warme winteravond en live blazersmuziek maakt dit concert tot een uitzonderlijke belevenis.
Na afloop klinkt men samen op de avond met een drankje.
📅 Woensdag 17 december 2025
🕒 19.30 – 21.40 uur
📍 Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, Groenlo
💶 Toegang: €25
🔗 Tickets & info: Museumwebsite – Mozart in Groenlo
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle 36
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 12
- Serious Hits Top 2000 Live! trapt nieuwe tour af in De Mattelier 2
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 1
- Hommage aan Liselore Gerritsen in Kapel op ’t Rijsselt 1
Trending deze week
- Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle 36
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 12
- Milieu Centraal waarschuwt: nu maatregelen nemen tegen muizenoverlast 1
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 1
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- Normen Hemmink verkozen tot Physician Assistant van het jaar 2025 1