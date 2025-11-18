Mozart komt naar Groenlo: kerstconcert met blazersensemble La Spiritata

15 keer bekeken

GROENLO – Op woensdag 17 december 2025 klinkt de betoverende muziek van Wolfgang Amadeus Mozart in Groenlo. In het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog brengt blazersensemble La Spiritata een sfeervolle uitvoering van Mozarts meesterwerk Gran Partita.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De avond combineert muziek en verhaal: acteur en verteller Arjen Uittenbogaard kruipt in de huid van Mozart en vertelt over diens jeugd als wonderkind, zijn drang naar vrijheid en het geluk dat hij uiteindelijk vond in Wenen. De muzikale delen worden afgewisseld met deze meeslepende vertelling, wat zorgt voor een intieme en inspirerende voorstelling.

La Spiritata, onder leiding van Hans van Leeuwen, bestaat uit ervaren musici – zowel professionals als vergevorderde amateurs – die hun passie voor blaasinstrumenten delen. De avond wordt geopend door Daphne Maas, directeur van het NMTO, en afgesloten met een gezellig samenzijn met een drankje.

📅 Datum: Woensdag 17 december 2025, 19.30 – 21.40 uur

📍 Locatie: Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, Groenlo

💶 Toegang: €25

🔗 Tickets: concertnmto.eventgoose.com

Wist-je-dat Mozart schreef zijn Gran Partita in 1781 voor 13 musici — een ongewoon groot blazersensemble in die tijd — en het werk geldt nog altijd als een van de hoogtepunten van de klassieke kamermuziek.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)