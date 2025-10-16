Museumnacht Winterswijk: één avond, drie musea, eindeloos veel te beleven
WINTERSWIJK – Op zaterdag 15 november 2025 verandert Winterswijk in één groot cultureel podium tijdens Museumnacht Winterswijk. Drie musea — Museum Villa Mondriaan, Transit Oost en De Museumfabriek — openen gezamenlijk hun deuren voor een avond vol muziek, korte films, livemuziek en verrassende ontmoetingen.
Bezoekers trekken van museum naar museum en ontdekken op elke locatie een andere sfeer. In Museum Villa Mondriaan wordt de villa omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplek waar kunst, muziek en karaoke samenkomen. In Transit Oost draait het om techniek en nostalgie, met demonstraties en een muzikale verrassing tussen de historische treinen. En in De Museumfabriek klinkt livemuziek terwijl oude filmbeelden van Winterswijk de rijke geschiedenis van de stad laten herleven.
De Borrelbus zorgt voor vervoer tussen de drie locaties, compleet met een drankje onderweg — de rit zelf wordt onderdeel van de beleving.
“Museumnacht Winterswijk is een ode aan creativiteit en samenwerking,” aldus de organisatie. “Een nacht waarin kunst, muziek en gemeenschap elkaar ontmoeten.”
📅 Datum: zaterdag 15 november 2025, 20.00 – 01.00 uur
📍 Locaties:
• Museum Villa Mondriaan – Zonnebrink 4
• Transit Oost – Parallelweg 6
• De Museumfabriek – Laan van Hilbelink 6–10
🚌 Vervoer: gratis Borrelbus tussen de locaties
💶 Tickets & info: Museumnachtwinterswijk2025.eventbrite.nl
Wist je dat dit de eerste keer is dat drie Winterswijkse musea samen een museumnacht organiseren — een primeur voor de Achterhoek?
