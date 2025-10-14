Museumnacht Winterswijk: één avond, drie musea, eindeloos veel te beleven
WINTERSWIJK – Op vrijdag 15 november openen Museum Villa Mondriaan, Transit Oost en De Museumfabriek gezamenlijk hun deuren voor een nieuwe editie van Museumnacht Winterswijk. Een avond vol muziek, films, optredens en gezelligheid, waarin kunst, erfgoed en techniek samenkomen.
Tijdens deze bijzondere nacht trekken bezoekers van museum naar museum, elk met een eigen sfeer en programma.
🎨 Bij Museum Villa Mondriaan verandert de historische villa in een levendige ontmoetingsplek met korte films, muziek én karaoke tussen de kunstwerken.
🚂 Bij Transit Oost draait alles om techniek: bezoekers zien hoe treinen worden gebouwd en gerestaureerd, met muzikale verrassingen tussen het staal.
🎶 In De Museumfabriek zorgen livemuziek en oude filmbeelden van Winterswijk voor een sfeervolle reis terug in de tijd.
En zelfs de route tussen de musea is feestelijk: stap in de Borrelbus, die bezoekers met een drankje van locatie naar locatie brengt.
📅 Vrijdag 15 november 2025
🕗 Tijd: 20.00 – 01.00 uur
📍 Locaties:
-
Museum Villa Mondriaan, Zonnebrink 4
-
Transit Oost, Parallelweg 6
-
De Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6-10
-
🚌 Vervoer: gratis met de Borrelbus
🎟️ Tickets & info: Museumnachtwinterswijk2025.eventbrite.nl
Wist je dat de Museumnacht Winterswijk ooit begon als een lokaal initiatief van vrijwilligers en inmiddels is uitgegroeid tot een jaarlijks cultureel hoogtepunt?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 1
- Het jaar dat Groenlo stad werd 1
- Gewichtsbeperking ingesteld voor Antinkbrug in Groenlo 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
Trending deze week
- Het jaar dat Groenlo stad werd 1
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 1
- Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen 1
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1