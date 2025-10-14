Museumnacht Winterswijk: één avond, drie musea, eindeloos veel te beleven

WINTERSWIJK – Op vrijdag 15 november openen Museum Villa Mondriaan, Transit Oost en De Museumfabriek gezamenlijk hun deuren voor een nieuwe editie van Museumnacht Winterswijk. Een avond vol muziek, films, optredens en gezelligheid, waarin kunst, erfgoed en techniek samenkomen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens deze bijzondere nacht trekken bezoekers van museum naar museum, elk met een eigen sfeer en programma.

🎨 Bij Museum Villa Mondriaan verandert de historische villa in een levendige ontmoetingsplek met korte films, muziek én karaoke tussen de kunstwerken.

🚂 Bij Transit Oost draait alles om techniek: bezoekers zien hoe treinen worden gebouwd en gerestaureerd, met muzikale verrassingen tussen het staal.

🎶 In De Museumfabriek zorgen livemuziek en oude filmbeelden van Winterswijk voor een sfeervolle reis terug in de tijd.

En zelfs de route tussen de musea is feestelijk: stap in de Borrelbus, die bezoekers met een drankje van locatie naar locatie brengt.

📅 Vrijdag 15 november 2025

🕗 Tijd: 20.00 – 01.00 uur

📍 Locaties:

Museum Villa Mondriaan, Zonnebrink 4

Transit Oost, Parallelweg 6

De Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6-10

🚌 Vervoer: gratis met de Borrelbus

🎟️ Tickets & info: Museumnachtwinterswijk2025.eventbrite.nl

Wist je dat de Museumnacht Winterswijk ooit begon als een lokaal initiatief van vrijwilligers en inmiddels is uitgegroeid tot een jaarlijks cultureel hoogtepunt?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)