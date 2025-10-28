Muzikaal coachingstraject SPÖL ’S PLAT! op volle toeren
DOETICHEM – Na het succes van streektaalfestival Plat Gespöld in november vorig jaar, zet het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) dit jaar de traditie voort met SPÖL ’S PLAT! — een nieuw coachingstraject voor jong muzikaal talent dat zingt in streektaal.
Jonge muzikanten tot 35 jaar konden zich aanmelden met een pitch. Uit de inzendingen kozen coaches Sandra Vanreys, Kevin Raayman (De Boetners), Herbert Jolink (Donders) en Gerwin Ruesink (Ondog) drie talenten die zij begeleiden richting een optreden op de Dag van de Achterhoekse Popmuziek, op 22 november.
De geselecteerde deelnemers zijn:
-
Fien Snelting – conservatoriumstudent uit Enschede met een singer-songwriterstijl;
-
De Poelepetaten – boerenrockband met een krachtige livesound en liefde voor Normaal en Jovink;
-
Elena Jolie – klassiek geschoolde zangeres die haar poëtische popnummers vertaalt naar het Achterhoeks.
Tijdens het traject werken de deelnemers aan zangtechniek, streektaaluitspraak, tekstschrijven en performance. De sessies vinden plaats in onder meer de DRU Cultuurfabriek in Ulft en de studio van Sandra Vanreys.
Volgens ECAL helpt SPÖL ’S PLAT! om de Achterhoekse streektaal een eigentijdse plek in de muziek te geven. “We laten zien dat streektaal niet alleen iets van vroeger is, maar springlevend en artistiek waardevol,” aldus een van de coaches.
📅 Wanneer: zaterdag 22 november
📍 Waar: o.a. Irish Pub Home, Eibergen & Amphion Filmhuis, Doetinchem
💶 Kosten: zie lokale podia
🔗 Meer info: facebook.com/speulsplat | ecal.nu | dagvandeachterhoeksepopmuziek.nl
