Muzikaal coachingstraject SPÖL ’S PLAT! op volle toeren

36 keer bekeken

DOETICHEM – Na het succes van streektaalfestival Plat Gespöld in november vorig jaar, zet het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) dit jaar de traditie voort met SPÖL ’S PLAT! — een nieuw coachingstraject voor jong muzikaal talent dat zingt in streektaal.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Jonge muzikanten tot 35 jaar konden zich aanmelden met een pitch. Uit de inzendingen kozen coaches Sandra Vanreys, Kevin Raayman (De Boetners), Herbert Jolink (Donders) en Gerwin Ruesink (Ondog) drie talenten die zij begeleiden richting een optreden op de Dag van de Achterhoekse Popmuziek, op 22 november.

De geselecteerde deelnemers zijn:

Fien Snelting – conservatoriumstudent uit Enschede met een singer-songwriterstijl;

De Poelepetaten – boerenrockband met een krachtige livesound en liefde voor Normaal en Jovink;

Elena Jolie – klassiek geschoolde zangeres die haar poëtische popnummers vertaalt naar het Achterhoeks.

Tijdens het traject werken de deelnemers aan zangtechniek, streektaaluitspraak, tekstschrijven en performance. De sessies vinden plaats in onder meer de DRU Cultuurfabriek in Ulft en de studio van Sandra Vanreys.

Volgens ECAL helpt SPÖL ’S PLAT! om de Achterhoekse streektaal een eigentijdse plek in de muziek te geven. “We laten zien dat streektaal niet alleen iets van vroeger is, maar springlevend en artistiek waardevol,” aldus een van de coaches.

📅 Wanneer: zaterdag 22 november

📍 Waar: o.a. Irish Pub Home, Eibergen & Amphion Filmhuis, Doetinchem

💶 Kosten: zie lokale podia

🔗 Meer info: facebook.com/speulsplat | ecal.nu | dagvandeachterhoeksepopmuziek.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)