Nachtwandeling op de Lochemse Berg tijdens Nacht van de Nacht

BARCHEM – Voor één keer mag de Lochemse Berg na zonsondergang worden betreden. Op zaterdag 25 oktober organiseren de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen een bijzondere wandeling in het donker. De tocht maakt deel uit van de landelijke Nacht van de Nacht, een campagne van de natuur- en milieufederaties om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en duurzaamheid.

Deelnemers maken een avondwandeling van circa twee uur en beleven het bos op een totaal andere manier. “In het donker hoor je de uilen, ruik je de herfst en zie je hoe anders de natuur is zonder kunstlicht,” aldus een van de boswachters. Bovenop de Lochemse Berg wacht een uniek uitzicht onder de nachtelijke hemel – mits de maan zich laat zien.

De wandeling is geschikt voor stevige wandelaars vanaf 12 jaar. Bij slecht weer gaat de excursie niet door.

📅 Datum: zaterdag 25 oktober 2025, start 19.30 uur

📍 Locatie: Lochemse Berg, Barchem

💶 Kosten: €10 p.p., donateurs €5 p.p. (op vertoon van GLK-donateurspas)

🔗 Reserveren: www.glk.nl/excursies

Wist je dat Nederland een van de meest verlichte landen ter wereld is? Tijdens de Nacht van de Nacht doven honderden bedrijven en gemeenten hun verlichting om de sterrenhemel beter zichtbaar te maken.

