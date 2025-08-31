Natuurbrandrisico: Fase 1 in Noord- en Oost-Gelderland

ACHTERHOEK – In de regio Noord- en Oost-Gelderland geldt momenteel Fase 1 – Regulier Risico voor natuurbrand. Dat betekent dat natuurbeheerders en brandweer alert zijn, maar nog geen extra maatregelen hebben genomen.

Ook in deze fase blijft voorzichtigheid met vuur in de natuur belangrijk, benadrukt Natuurbrandrisico.nl. Kampvuren, barbecues en weggeworpen sigaretten kunnen snel tot brand leiden.

Natuurbrandrisico.nl houdt de situatie voortdurend in de gaten. Zodra de droogte toeneemt, kan de fase worden opgeschaald.

📅 Actueel

📍 Noord- en Oost-Gelderland

ℹ️ Meer info: www.natuurbrandrisico.nl

