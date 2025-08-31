Natuurbrandrisico: Fase 1 in Noord- en Oost-Gelderland

Redactie 31 augustus 2025 235
KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

ACHTERHOEK – In de regio Noord- en Oost-Gelderland geldt momenteel Fase 1 – Regulier Risico voor natuurbrand. Dat betekent dat natuurbeheerders en brandweer alert zijn, maar nog geen extra maatregelen hebben genomen.

Ook in deze fase blijft voorzichtigheid met vuur in de natuur belangrijk, benadrukt Natuurbrandrisico.nl. Kampvuren, barbecues en weggeworpen sigaretten kunnen snel tot brand leiden.

Natuurbrandrisico.nl houdt de situatie voortdurend in de gaten. Zodra de droogte toeneemt, kan de fase worden opgeschaald.

📅 Actueel
📍 Noord- en Oost-Gelderland
ℹ️ Meer info: www.natuurbrandrisico.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Misschien heb je dit gemist

6568d94cd8134

Test je digitale balans in Bibliotheek Lichtenvoorde

Redactie 31 augustus 2025 245
Vingt-Dieux_ps_1_jpg_sd-high

Filmhuis Winterswijk vertoont ‘Vingt Dieux’

Redactie 31 augustus 2025 214
Wielrenner-15

Ronde van de Achterhoek start en finisht in Vorden

Redactie 29 augustus 2025 671