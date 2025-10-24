Natuurfilm The Last Wolf te zien bij CINEbieb Neede

NEEDE – Bij CINEbieb Neede draait op donderdag 6 november de indrukwekkende natuurfilm The Last Wolf, geregisseerd door Jean-Jacques Annaud (Seven Years in Tibet). De voorstelling begint om 20.00 uur in de bibliotheek van Neede.

De film vertelt het verhaal van de jonge student Chen Zhen, die in 1967 vanuit Beijing naar de uitgestrekte vlaktes van Mongolië wordt gestuurd. Daar leert hij de leefwijze van de nomaden kennen en raakt hij gefascineerd door de wolven die hun wereld beheersen. Mens, dier en natuur blijken er op wonderlijke wijze met elkaar verbonden — en in voortdurende strijd om te overleven.

Met prachtige beelden van het Mongoolse landschap en een meeslepend verhaal biedt The Last Wolf een filmische ervaring die nog lang nazindert. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

📅 Donderdag 6 november 2025

🕗 Aanvang: 20.00 uur

📍 CINEbieb Neede, Bibliotheek Oost-Achterhoek

💶 Toegang: € 6,00 (leden € 5,00, inclusief drankje)

🔗 Reserveren: www.oostachterhoek.nl/cinebieb

