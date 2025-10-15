Natuurwerkdag Beekvliet 2025: samen aan de slag voor de natuur
BARCHEM – Op zaterdag 1 november van 9.30 tot 14.00 uur vindt de landelijke Natuurwerkdag plaats. Ook op landgoed Beekvliet bij Barchem steken vrijwilligers, boswachters en natuurliefhebbers samen de handen uit de mouwen om het gebied in topvorm te houden.
De dag wordt georganiseerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en IVN Noord-Midden-Achterhoek. Vrijwilligers helpen mee op de heide door jonge boompjes te verwijderen, zodat de heide open blijft. Beekvliet maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld, bekend om zijn afwisseling van heide, natte graslanden en vennen.
Tijdens de werkdag is ook schaapskudde De Belhamel aanwezig. Terwijl de schapen de grassen kort houden, helpen vrijwilligers met zagen en knippen. Zo blijft het karakter van de heide behouden.
“Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig,” vertelt een van de boswachters. “Het is een mooie manier om actief bij te dragen aan de natuur én een gezellige dag buiten te beleven.”
📅 Zaterdag 1 november 2025
🕤 Tijd: 9.30 – 14.00 uur
📍 Landgoed Beekvliet (deelgebied Stelkampsveld), Barchem
💶 Deelname: gratis
☕ Koffie, thee en lunchsoep worden verzorgd
🔗 Aanmelden: natuurwerkdag.nl/klussen/natuurwerkdag-beekvliet-stelkampsveld
Wist je dat de Natuurwerkdag jaarlijks duizenden vrijwilligers trekt en daarmee de grootste groene vrijwilligersdag van Nederland is?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Het stadhuis van Groenlo – onder de stenen van de stad 18
- Het jaar dat Groenlo stad werd 3
- Zwarte Cross knalt naar Amsterdam Dance Event met Paul Elstak, Ruffneck en Donnie 3
- Circus Bossle keert terug naar Keijenborg 2
- Grote drukte bij ruilmiddag fotoplaatjes bij Albert Heijn Groenlo 1
- Hommage aan Liselore Gerritsen in Kapel op ’t Rijsselt 1
Trending deze week
- Het stadhuis van Groenlo – onder de stenen van de stad 18
- Zwarte Cross knalt naar Amsterdam Dance Event met Paul Elstak, Ruffneck en Donnie 3
- Het jaar dat Groenlo stad werd 3
- Hommage aan Liselore Gerritsen in Kapel op ’t Rijsselt 1
- Circus Bossle keert terug naar Keijenborg 2
- Grote drukte bij ruilmiddag fotoplaatjes bij Albert Heijn Groenlo 1