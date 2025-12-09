di 9 dec — Groenlo: 12°C • 10°–12° meer weer →

Neede straalt opnieuw als lichtjesdorp tijdens de feestdagen

Redactie 9 december 2025 0
thumbnail_kersttuin (2)

Foto: PR

NEEDE – Het centrum en de woonwijken van Neede staan in december weer volop in het teken van licht en warmte. Bewoners hebben hun straten, tuinen en gevels rijkelijk versierd, waardoor het dorp opnieuw die herkenbare, knusse kerstsfeer ademt. Jarenlang riep de VVV inwoners op om Neede tijdens de feestdagen te laten schitteren, en dat lukt inmiddels elk jaar moeiteloos.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Wie de feestelijke sfeer wil opsnuiven, kan dat op zijn eigen manier doen: te voet, op de fiets of gewoon vanuit de auto. De vele lichtjesroutes door het dorp maken een avondwandeling extra bijzonder.

Op zaterdag 13 december is er bovendien een kerstmarkt in het centrum. Tussen 16.00 en 20.00 uur presenteren lokale ondernemers en verenigingen zich, en ook de VVV Neede is aanwezig met onder andere versgebakken kniepertjes, VVV-cadeaukaarten en de bekende VVV Neede-bonnen.

📅 Zaterdag 13 december
16.00 – 20.00 uur
📍 Centrum Neede
💶 Toegang gratis
🔗 Meer info: vvvneede.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Zondagochtend begint met een goed verhaal.
Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox.

Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Vindt u dit bericht leuk?