Neede straalt opnieuw als lichtjesdorp tijdens de feestdagen

NEEDE – Het centrum en de woonwijken van Neede staan in december weer volop in het teken van licht en warmte. Bewoners hebben hun straten, tuinen en gevels rijkelijk versierd, waardoor het dorp opnieuw die herkenbare, knusse kerstsfeer ademt. Jarenlang riep de VVV inwoners op om Neede tijdens de feestdagen te laten schitteren, en dat lukt inmiddels elk jaar moeiteloos.

Wie de feestelijke sfeer wil opsnuiven, kan dat op zijn eigen manier doen: te voet, op de fiets of gewoon vanuit de auto. De vele lichtjesroutes door het dorp maken een avondwandeling extra bijzonder.

Op zaterdag 13 december is er bovendien een kerstmarkt in het centrum. Tussen 16.00 en 20.00 uur presenteren lokale ondernemers en verenigingen zich, en ook de VVV Neede is aanwezig met onder andere versgebakken kniepertjes, VVV-cadeaukaarten en de bekende VVV Neede-bonnen.

📅 Zaterdag 13 december

⏰ 16.00 – 20.00 uur

📍 Centrum Neede

💶 Toegang gratis

🔗 Meer info: vvvneede.nl

