Negentien sollicitanten voor burgemeesterspost Winterswijk
WINTERSWIJK – Voor de vacature van burgemeester in de gemeente Winterswijk hebben zich negentien kandidaten gemeld bij Daniël Wigboldus, commissaris van de Koning in Gelderland. Dat maakte de provincie bekend.
Onder de sollicitanten bevinden zich acht kandidaten met ervaring in het openbaar bestuur en vier met een achtergrond als volksvertegenwoordiger op rijks-, provinciaal- of gemeentelijk niveau. De overige zeven kandidaten komen uit sectoren zoals overheid, zorg en dienstverlening. In totaal gaat het om acht vrouwen en elf mannen, variërend in leeftijd van 39 tot 62 jaar.
De gemeenteraad van Winterswijk stelde op 11 september de profielschets vast voor de opvolger van burgemeester Joris Bengevoord, die eerder dit jaar zijn vertrek aankondigde. Op basis daarvan startte de kroonbenoemingsprocedure.
In november voert de commissaris gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij de namen met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, die bepaalt welke kandidaten doorgaan naar de volgende ronde. De gemeenteraad stelt op 22 januari 2026 een aanbeveling vast, waarna de nieuwe burgemeester naar verwachting in april 2026 wordt geïnstalleerd.
