Netcongestie raakt ook de Achterhoek: verbeterplan moet uitbreidingen weer mogelijk maken

ACHTERHOK – De stroomnetproblemen die Oost- en Midden-Nederland al jaren beperken, raken ook de Achterhoek steeds harder. Bedrijven kunnen niet uitbreiden, woningbouwprojecten worden uitgesteld en gemeenten zien plannen vastlopen. Daarom moet er volgens brancheorganisatie VNO-NCW Midden snel een verbeterplan komen van de netbeheerders.

Toezichthouder ACM stelt dat netbeheerders te traag zijn met het aanbieden van flexibele contracten, waardoor de wachtrijen voor nieuwe aansluitingen blijven groeien. VNO-NCW Midden-voorzitter Heske Groenendaal noemt het verbeterplan een “eerste stap om het netcongestieprobleem te doorbreken”.

Netcongestie is ook in de Achterhoek merkbaar: van bedrijventerreinen die op slot zitten tot projecten in onder meer Oost Gelre, Aalten, Winterswijk en Berkelland die geen netcapaciteit kunnen krijgen. “De economie draait hier deels vast door gebrek aan stroomruimte,” aldus Groenendaal.

VNO-NCW Midden ziet kansen in het beter benutten van bestaande infrastructuur, zoals het inzetten van WKK-installaties, mobiele noodoplossingen en alternatieve transportrechten. Ook het voorbeeld van het warmtenet Helbergen in Zutphen laat volgens de organisatie zien dat lokaal regelen van opwek en gebruik kan helpen.

