Nieuw pop-up horecaconcept di Mina in hartje Doetinchem

DOETINCHEM – In de Grutstraat in Doetinchem is sinds kort di Mina geopend, een tijdelijke pop-up dagzaak waar Italiaanse tradities en Nederlandse gezelligheid samenkomen. Bezoekers kunnen er terecht voor ontbijt, lunch, high tea en borrelmomenten.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Chef-patissier Amanda, met Italiaanse roots en ervaring in topkeukens, vult dagelijks de vitrine met taarten die bedoeld zijn om direct van te genieten. Op de kaart staan verder ciabatta’s belegd met producten uit de tuin van de Buitenplaats in Doetinchem, prosecco’s en andere Italiaanse specialiteiten.

Het concept draait om ongedwongen genieten. Gasten kunnen plaatsnemen in de stadstuin of in de knusse eetkamer. “Bij di Mina gaat het om het nu: proeven, delen, nippen en blijven hangen,” aldus de initiatiefnemers.

Hoe lang di Mina open blijft, is nog onbekend – het is een pop-up die er “zolang het duurt” is.

📅 Vanaf september 2025, tijdelijk geopend

📍 Grutstraat, Doetinchem

💶 Ontbijt, lunch, high tea en borrel – prijzen variëren

🔗 Meer info: [Instagram di Mina]

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)