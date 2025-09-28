Nieuw pop-up horecaconcept di Mina in hartje Doetinchem
DOETINCHEM – In de Grutstraat in Doetinchem is sinds kort di Mina geopend, een tijdelijke pop-up dagzaak waar Italiaanse tradities en Nederlandse gezelligheid samenkomen. Bezoekers kunnen er terecht voor ontbijt, lunch, high tea en borrelmomenten.
Chef-patissier Amanda, met Italiaanse roots en ervaring in topkeukens, vult dagelijks de vitrine met taarten die bedoeld zijn om direct van te genieten. Op de kaart staan verder ciabatta’s belegd met producten uit de tuin van de Buitenplaats in Doetinchem, prosecco’s en andere Italiaanse specialiteiten.
Het concept draait om ongedwongen genieten. Gasten kunnen plaatsnemen in de stadstuin of in de knusse eetkamer. “Bij di Mina gaat het om het nu: proeven, delen, nippen en blijven hangen,” aldus de initiatiefnemers.
Hoe lang di Mina open blijft, is nog onbekend – het is een pop-up die er “zolang het duurt” is.
📅 Vanaf september 2025, tijdelijk geopend
📍 Grutstraat, Doetinchem
💶 Ontbijt, lunch, high tea en borrel – prijzen variëren
🔗 Meer info: [Instagram di Mina]
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 25
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Bredevoort Schittert speelt met licht: drie avonden vol fonkeling en spel 3
- BommelWereld Groenlo in NPO Radio 1-programma 2
- Winterswijkse Cultuurbus rijdt opnieuw uit 2
- Ouderbijeenkomst in Lichtenvoorde: opvoeden zonder strijd 2
Trending deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 25
- BommelWereld Groenlo in NPO Radio 1-programma 2
- Oost Gelre werkt aan ‘thuis voor nieuwkomers’ – open dag azc Winterswijk geeft inkijkje 2
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 1
- Gouden Strop-winnaars Asman en Deen te gast in Bibliotheek Winterswijk 1
- Lezing over de stormramp van Borculo (1925) 1