Nieuwe actie om artiesten bij Dag van de Achterhoekse Popmuziek te steunen

ACHTERHOEK – Op zaterdag 22 november 2025 vindt de twaalfde editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek (DAP) plaats. Verdeeld over 25 locaties treden 50 acts op, van Zutphen tot Winterswijk. Na het jubileumjaar met meer dan 80 artiesten koos de organisatie bewust voor een kleiner, overzichtelijker programma.

“Het was niet meer behapbaar,” zegt mede-organisator Evert Stroet. “We kregen terug dat bezoekers het lastig vonden om te kiezen. Nu willen we alle gemeenten evenwichtig vertegenwoordigen met unieke locaties, van kerken tot boerenschuren en zelfs treinen.”

Dit jaar kwamen er 120 aanmeldingen van artiesten binnen. De selectie gebeurt op kwaliteit, genre en formatie, maar ook op gage en locatie. Voor het eerst is er een basisgage beschikbaar, mede dankzij sponsors en subsidies. Toch blijft dat bescheiden: “Daarom starten we een actie om de gages extra aan te vullen. Honderd procent van de donaties gaat rechtstreeks naar de artiesten,” aldus Stroet.

De dag wordt traditiegetrouw een avond eerder afgetrapt in het DRU Poppodium in Ulft, met optredens van Orangu Thangs, Crades en Ruby Electric. De toegang is gratis.

📅 Datum: za 22 november 2025 (openingsavond vr 21 november, 20:00 uur, DRU Poppodium Ulft)

📍 Waar: 25 locaties door de Achterhoek

💶 Kosten: vaak gratis of vrijwillige bijdrage; openingsavond gratis

🔗 Meer info: dagvandeachterhoeksepopmuziek.nl

Wist-je-dat: DAP ooit begon met een handvol locaties, maar is uitgegroeid tot hét festival dat popmuziek in de hele Achterhoek letterlijk op de kaart zet?

