Nieuwe elektrische crematieoven in gebruik bij crematorium Slangenburg

DOETINCHEM – Crematorium Slangenburg is klaar met een grote verduurzaming. De twee oude gasovens zijn vervangen door één elektrische crematieoven, die per crematie zo’n 60 m³ gas bespaart. Ook zijn 90 zonnepanelen op het dak geplaatst, waardoor een groot deel van het stroomverbruik zelf wordt opgewekt. In Doetinchem vinden jaarlijks ongeveer 800 crematies plaats.

DELA wil in 2030 volledig klimaatneutraal werken. Daarom worden nieuwe ovens alleen nog elektrisch aangeschaft. De CO₂-uitstoot van een crematie in Doetinchem is door de overstap op groene stroom teruggebracht tot nul. Een woordvoerder benadrukt het belang van deze stap: “We willen uitvaarten verzorgen met zo weinig mogelijk impact op het klimaat.”

Tijdens de werkzaamheden bleef het crematorium toegankelijk voor afscheidsdiensten. Overledenen werden tijdelijk naar een ander DELA-crematorium gebracht. Vanaf maandag 1 december vinden crematies weer gewoon in Doetinchem plaats.

Crematorium Slangenburg is één van de vijf DELA-crematoria in Gelderland. Na Bemmel, waar vorig jaar al elektrische ovens zijn geplaatst, volgt nu ook Doetinchem. De overige locaties stappen later over, al is nog onbekend wanneer.

