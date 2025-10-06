Nieuwe handreiking stimuleert gebruik van streektaal in basisscholen

Leerkrachten in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland worden aangemoedigd om meer aandacht te besteden aan de streektaal in de klas. De Nedersaksische streektaalinstituten hebben daarvoor een Handreiking Streektaal-, Meertaligheid- en Thuistaalonderwijs ontwikkeld. De lancering sluit aan bij het advies van de Onderwijsraad, die eerder dit jaar pleitte voor meer gebruik van meertaligheid in het onderwijs.

Volgens de streektaalinstituten is de Nedersaksische taal een belangrijk onderdeel van de identiteit en cultuur in de regio. “Kinderen die de streektaal leren kennen, begrijpen beter waar ze vandaan komen,” aldus een woordvoerder. De nieuwe handreiking biedt praktische voorbeelden en laagdrempelige activiteiten waarmee leerkrachten streektaal in hun lessen kunnen opnemen.

Meertaligheid blijkt gunstig voor de taalontwikkeling: kinderen die hun thuistaal mogen gebruiken, leren sneller Nederlands en ontwikkelen een breder taalbewustzijn. Daarom is er ook aandacht voor het Nedersaksisch, dat in veel dorpen en steden nog dagelijks wordt gesproken.

In het kader van de Kinderboekenweek is bovendien een extra lespakket ontwikkeld, waarmee leerlingen op avontuur kunnen gaan met het Nedersaksisch.

Wist je dat het Nedersaksisch in 2018 officieel werd erkend als streektaal in Nederland en dat er ruim anderhalf miljoen sprekers zijn?

