Nieuwe locatie Vaccinatiepunt geopend in Zutphen

19 keer bekeken

ZUTPHEN – Reizigers uit de regio Zutphen kunnen voortaan dicht bij huis terecht voor reisvaccinaties en advies. Vaccinatiepunt heeft op 7 november een nieuwe locatie geopend in de huisartsenpraktijk van Wezenbeek en Leuverink, aan de Paulus Potterstraat 40.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

“Met de nieuwe locatie maken we het voor reizigers in de regio nog eenvoudiger om zich goed voor te bereiden op hun reis,” zegt Hille Dorresteijn, directeur van Vaccinatiepunt. “We willen dat iedereen – of je nu een wereldreis maakt of een korte vakantie plant – laagdrempelig toegang heeft tot deskundig advies en de juiste vaccinaties.”

De locatie is goed bereikbaar per bus (lijnen 82, 83 en 193) en er is gratis parkeergelegenheid in de omgeving. Een afspraak kan eenvoudig online worden gemaakt via vaccinatiepunt.nl/afspraak-maken.

📅 Geopend sinds: 7 november 2025

📍 Adres: Paulus Potterstraat 40, Zutphen

🚗 Parkeren: gratis bij de praktijk

💉 Afspraak: vaccinatiepunt.nl/afspraak-maken

Wist je dat

Vaccinatiepunt ook actief is in andere Achterhoekse plaatsen, zoals Doetinchem en Winterswijk, zodat reizigers uit de hele regio dichtbij huis terechtkunnen voor hun vaccinaties?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)