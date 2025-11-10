Nieuwe locatie Vaccinatiepunt geopend in Zutphen
ZUTPHEN – Reizigers uit de regio Zutphen kunnen voortaan dicht bij huis terecht voor reisvaccinaties en advies. Vaccinatiepunt heeft op 7 november een nieuwe locatie geopend in de huisartsenpraktijk van Wezenbeek en Leuverink, aan de Paulus Potterstraat 40.
“Met de nieuwe locatie maken we het voor reizigers in de regio nog eenvoudiger om zich goed voor te bereiden op hun reis,” zegt Hille Dorresteijn, directeur van Vaccinatiepunt. “We willen dat iedereen – of je nu een wereldreis maakt of een korte vakantie plant – laagdrempelig toegang heeft tot deskundig advies en de juiste vaccinaties.”
De locatie is goed bereikbaar per bus (lijnen 82, 83 en 193) en er is gratis parkeergelegenheid in de omgeving. Een afspraak kan eenvoudig online worden gemaakt via vaccinatiepunt.nl/afspraak-maken.
📅 Geopend sinds: 7 november 2025
📍 Adres: Paulus Potterstraat 40, Zutphen
🚗 Parkeren: gratis bij de praktijk
💉 Afspraak: vaccinatiepunt.nl/afspraak-maken
Wist je dat
Vaccinatiepunt ook actief is in andere Achterhoekse plaatsen, zoals Doetinchem en Winterswijk, zodat reizigers uit de hele regio dichtbij huis terechtkunnen voor hun vaccinaties?
