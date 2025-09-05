Nieuwe wisseltentoonstelling in Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog

GROENLO – Het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO) in Groenlo opent vanaf 13 september 2025 een nieuwe wisseltentoonstelling in de eeuwenoude Oude Calixtuskerk. De expositie, met de titel “Gebed, gevochten, gevierd… geschiedenis – vijf eeuwen Oude Calixtuskerk”, loopt tot en met 17 januari 2026.

Bezoekers ontdekken in de tentoonstelling hoe de kerk door de eeuwen heen een rol speelde als godshuis, feestzaal en hart van Groenlo. Van middeleeuwse muurschilderingen en een doopvont uit de 12e eeuw tot de eerste protestantse dienst van Frederik Hendrik in 1627. Ook de latere rol van de kerk bij carnaval, lichtshows en huwelijksvoltrekkingen komt aan bod.

De vaste tentoonstelling van het NMTO vertelt daarnaast de verhalen van opstandelingen, machthebbers, soldaten en burgers tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Daarmee wordt de geschiedenis van strijd, geloof en dagelijks leven in een roerige tijd tastbaar gemaakt.

“De Calixtuskerk laat zien hoe geloof, macht en gemeenschap telkens opnieuw betekenis kregen in het hart van Groenlo,” aldus de organisatie.

📅 13 september 2025 t/m 17 januari 2026

📍 Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5, Groenlo

🕙 Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur, zondag 13.00 – 17.00 uur

💶 Tickets via www.nmto.nl of aan de kassa

🔗 www.nmto.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (3) 👎 Niet leuk (0)