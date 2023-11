Nieuwjaarsconcert met Camerata Sorpresa

GROENLO – Op zondag 7 januari 2024 kunt u het nieuwe jaar op een muzikale en feestelijke manier beginnen met het Nieuwjaarsconcert van Camerata Sorpresa. Dit evenement belooft een betoverende muzikale ervaring te worden.

Datum: Zondag 7 januari 2024

Aanvang: 15.30 uur

Locatie: De Mattelier, Groenlo

Camerata Sorpresa, een ensemble van getalenteerde muzikanten, zal u meenemen op een reis vol muzikale verrassingen en hoogtepunten. Ze zullen virtuoze uitvoeringen van klassieke composities en hedendaagse stukken ten gehore brengen, die uw zintuigen zullen prikkelen en uw hart zullen verwarmen.

De entree bedraagt slechts € 15,– per persoon, inclusief een kop koffie/thee en garderobe. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur, maar we raden u aan om ze van tevoren te reserveren via www.demattelier.nl om zeker te zijn van uw plek.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.paaspopklassiek.nl en op de website van barokorkest La Sorpresa www.barokorkestlasorpesa.nl.

Camerata Sorpresa

Tineke Rooseboom: Ontroerend, meeslepend en vol drama. Een zangeres in hart en nieren. Studeerde in 2012 af bij Harry van Berne en wordt momenteel gecoacht door Xenia Meijer en Gary Coward (Londen). Ze is een veelgevraagde soliste voor cantates en oratoria maar straalt ook in virtuoze concertaria’s en in speciaal voor haar gecomponeerde werken. Ze zingt in professionele kamerkoren waaronder ChorWerk Ruhr (DE), Orpheus Vokalensemble (DE), Amsterdam Baroque Choir (Ton Koopman) en Zürcher Sing-Akademie (CH). Met haar Baroktrio Picolit is zij te vinden op podia door heel Europa, ook is zij frontvrouw van het jaren ’20 salon orkest Mrs Rose. Ze won de Edese Cultuurprijs 2017 en de Vrouw in de Media Award, Gelderland 2017.

Gerdien Romeijn: Studeerde fluit bij Rien de Reede en Emile Biessen. Haar traverso-opleiding ontving zij van Wilbert Hazelzet. Zij trad op in binnen- en buitenland met verschillende ensembles en orkesten, zowel op historische fluiten als op de ‘moderne’ fluit. Sinds 2019 maakt zij deel uit van het door haar en Inja Botden opgerichte barokorkest La Sorpresa, waaraan zij als eerste fluitist verbonden is. In Zutphen heeft Gerdien al vele jaren een zelfstandige lespraktijk. Tevens organiseert zij samenspelprojecten voor kinderen. Naast haar liefde voor de fluit, in al haar verschijningsvormen, heeft Gerdien een grote passie voor klassieke zang en flamencodans.

Remko van der Vegt: Studeerde fluit bij Rien de Reede en volgde lessen bij Thies Roorda, Trevor Wye en Geoffrey Gilbert. Hij speelde fluit in Ensemble Châtelet, het Gelders Blazersensemble, het Nederlands Bach Ensemble, Amsterdam Mozart Players en remplaceerde jaren bij het Gelders Orkest. Gaandeweg ontstond de wens achttiende-eeuwse muziek op historische instrumenten uit te voeren. Hij volgde traversolessen bij Wilbert Hazelzet en speelde in barokensemble Le Zéphyre, Rijnconsort en La Barca Leyden. Momenteel maakt hij deel uit van barokorkest La Sorpresa. Daarnaast bouwt hij al vele jaren traverso´s en geef hij fluit en traversolessen.

Rémy Baudet: Sloot zijn opleiding bij Mark Lubotsky aan het Conservatorium van Amsterdam af met de Prix d’Excellence. In Milaan studeerde hij bij het legendarische Quartetto Italiano. In 1981 werd hij door Frans Brüggen gevraagd voor zijn Orkest van de 18e Eeuw-in-oprichting. Baudet was concertmeester bij het Noordelijk Filharmonisch Orkest en Het Gelders Orkest. Als solist trad hij o.a. op met Het Nederlands Kamer Orkest en als dirigent met het Stavanger Symphony Orchestra. Baudet was concertmeester van het orkest van de 18e Eeuw, en mede-oprichter en concertmeester van Musica Amphion. Daarnaast speelde hij in ensembles als het Balthasar-Neumann Ensemble, Al Ayre Espanol, de Van Swieten Society, Les Agrémens en Ensemble Cristofori. Hij was leraar viool en kamermuziek aan de conservatoria van Zwolle en Groningen en gaf masterclasses aan de Universidad de Salamanca en de conservatoria van Den Haag en Amsterdam en was docent muziek- en kunstgeschiedenis aan de Teikyo University Maastricht.

Inja Botden: Studeerde cello bij Gyözö Harsányi en viola da gamba bij Freek Borstlap. Na haar studie speelde ze, naast haar lespraktijk, in zowel Het Gelders Orkest als het Brabants Orkest het grote romantische repertoire. Vanaf 1995 heeft zij zich gespecialiseerd op de barokcello en de violoncello piccolo. Inja is de celliste van het Alexander Consort, het Bach Consort Nijkerk, het ensemble Rosaria en van Barokorkest La Sorpresa. Met kamermuziekensembles als het Franse Ensemble Cristofori en The Flanders Baroque Consort gaf zij concerten in heel Europa.

Dirk Luijmes: De ‘Harmoniumspeler des Vaderlands’ is hij al genoemd. Is bijkans de enige musicus ter wereld die het harmonium letterlijk en figuurlijk nieuw leven inblaast en het instrument terugbrengt naar het concertpodium. Volgens Trouw staat hij “garant voor weergaloze, fantasievolle vertolkingen, waarin hij voorgoed afrekent met het gezapige imago van de oude psalmenpomp”. Maar Dirk heeft nog meer muzikale pijlen op zijn boog. Behalve harmonium bespeelt hij orgel, klavecimbel en klavichord. Daarnaast is hij musicoloog en schrijft hij teksten over muziek, o.a. voor het Concertgebouw in Amsterdam, en is hij artistiek leider van Longen & Tongen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)