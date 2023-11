Noamatters 11 jaren jong

EEFSELE – De 11e van de 11e is voor velen een belangrijke datum. Voor de allerjongsten betekent het snoep scoren met Sunte Matten. Voor de carnavalisten de opening van het seizoen. En voor de Noamatters uit Eefsele is het dit jaar helemaal een speciale datum, want ze vieren dan hun 11-jarig jubileum. De Noamatters zijn ontsproten aan het brein van een handjevol jongelui die vonden dat Eefsele een carnavalsvereniging moest hebben. Net genoeg poppetjes om een prinsenpaar, een Raad van Elf en de Hofdames samen te stellen. En met de Hofdames waren ze al vernieuwend bezig en zij zijn van het begin af aan een belangrijk onderdeel van de verenging.

Het eerste seizoen werd er afgetrapt in ‘De Maiskoele’, residentie van de Maispotters uit Voor-Beltrum. Het eerste prinsenpaar Wieke en Bart had als motto ‘Wi’j sloat terugge’. Gedachte achter dit motto was, dat Groenlo jarenlang grondgebied van Eefsele in gebruik nam. Voor de hele oude mensen onder ons, vanaf schoenhandel Hans Rouwmaat was het al Eefsels grondgebied. En de wat jongere ouderen zullen ongetwijfeld weten dat Banninghof, Hartreize en De Kunne allemaal Eefsels grondgebied waren en eigenlijk nog steeds zijn. En hoe actueel waren de Noamatters 11 jaar geleden al, nu Groenlo plannen heeft om uit te breiden met Thooms, een nieuwe woonwijk op, jawel, Eefsels grondgebied. Dat moest maar eens uit zijn was de mening 11 jaar geleden, vandaar het motto. Een eigen carnavalsverenging leek een goede start om de Eefselse zelfstandigheid aan te geven. Sindsdien zijn er meerdere prinsenparen geweest van allerlei pluimages en was ook een gemengd en geheel vrouwelijk prinsenpaar geen enkel probleem.

Eind september zijn de Noamatters op en Instagram al begonnen met een aanloop richting het jubileumfeest. Iedere week wordt er terug gekeken naar een prinsenpaar met bijbehorend beeldmateriaal. Wat daarbij opvalt is dat de broekies van weleer inmiddels volwassenen zijn geworden. Maar wat vooral goed te zien is hoe door de jaren heen er een stevige organisatie is ontstaan. In de beginjaren keek menige carnavalsvereniging uit de buurt nog wel eens meewarig en dacht men dat het maximaal een paar jaar stand zou houden. Inmiddels weet iedereen beter en behoort ook de Noamatters ondertussen tot het rijtje gerespecteerde carnavalsverengingen.

Het jubileum zal gevierd worden op 25 november in de residentie van de Noamatters, de Heujbarg, Erve Kots. Tal van verenigingen zullen daarbij aanwezig zijn om het samen met de Noamatters te vieren. De muziek zal verzorgd worden door de topband Kaliber en de entree is geheel gratis en voor niets. Dus de Noamatters hopen velen te mogen ontmoeten om samen het jubileum te vieren.