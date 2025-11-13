Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’

195 keer bekeken

GROENLO/Eefsele – Acht leden van Carnavals vereniging De Noamatters uit Eefsele begonnen het nieuwe carnavalsseizoen op een wel heel bijzondere manier: slapend in de etalage van Peter Gunnewijk in Groenlo. In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 november veranderde de beddenzaak van Peter Gunnewijk aan de Beltrumsestraat in een tijdelijk slaapfeestje. De ludieke actie was de hoofdprijs van de jaarlijkse zomeractiviteit van de Noamatters. Zes leden wonnen het nachtje in de etalage, en twee organisatoren mochten gezellig mee. “We hebben Peter gevraagd of hij hieraan wilde meewerken en hij reageerde enthousiast!”

Slapen tussen de matrassen

Voor één nacht werd de etalage van de winkel omgetoverd tot een grote slaapzaal met keurig opgemaakte bedden. Ruim na middernacht kropen de Noamatters onder de dekens. “Ze vroegen of ik mee wilde werken,” zegt Peter Gunnewijk. “En dat leek me prachtig. Carnaval hoort bij Groenlo, dus ook in mijn etalage? Vanaf dat moment was het Noamatters pret bij Peter Bed!” Voordat de lampen uitgingen, was het nog even gezellig. De hele vereniging kwam langs om de leden welterusten te zeggen, compleet met hapjes, het goud gele sap en veel gelach. Buiten was het stil — het was tenslotte midden in de nacht — maar binnen klonk het vrolijk geroezemoes nog lang na.

Feest in de stad

Niet alleen door Carnavals vereniging De Noamatters werd het carnavalsseizoen feestelijk afgetrapt. Iets verder in de Grolse binnenstad openden Carnavals vereniging De Knunnekes op de 11de van de 11de traditiegetrouw het vijfde jaargetijde. Daarmee stond Groenlo volledig in het teken van de start van het carnaval.

Ontbijt met een glimlach

De volgende ochtend werden de slapers wakker gemaakt met een heerlijk ontbijt. “Het was kort, maar krachtig,” lacht een van de deelnemers. “En eerlijk is eerlijk: die bedden lagen beter dan thuis!” Ook Peter kijkt met plezier terug. “Dit is nou precies de charme van carnaval: een beetje gek, een beetje gezellig en vooral veel plezier.”

Wist je dat carnavalsvereniging De Noamatters al sinds 1989 bestaat? De naam betekent in het Achterhoeks ‘maakt niet uit’ — een motto dat perfect past bij deze vrolijke nacht in Groenlo.

