Nog meer ‘Starke verhalen’ gezocht voor Flonkergood

DOETINCHEM – Streektaalschrijvers in de Achterhoek en Liemers krijgen nog tot eind oktober de kans hun bijdrage in te sturen voor de nieuwe editie van Flonkergood. Het kadobuukske, dat in maart 2026 verschijnt tijdens de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book, staat dit keer in het teken van het thema ’n Stark verhaal.

Flonkergood is een uitgave vol verhalen en gedichten in streektaal, geschreven door inwoners van de regio. Het wordt tijdens de streektaalmaond gratis weggegeven bij regionale boekhandels bij aankoop van een streek(taal)boek. Inmiddels zijn al diverse bijdragen binnen, maar de redactie ziet graag nog meer inzendingen tegemoet.

Iedereen mag meedoen, van ervaren schrijver tot beginner. Verhalen mogen maximaal 500 woorden tellen en gedichten 24 regels, inclusief witregels. Een selectie van de mooiste inzendingen verschijnt in de nieuwe editie. Daarnaast worden enkele auteurs uitgenodigd om hun bijdrage live of online voor te dragen tijdens de Waeke.

“Het thema ’n Stark verhaal spreekt enorm tot de verbeelding. Dat kan van alles zijn: een spannend avontuur, een ontroerend familieverhaal of een hilarische anekdote,” aldus de organisatie. “We hopen dat zoveel mogelijk mensen de pen oppakken en hun streektaal laten schitteren.”

📅 Insturen tot: eind oktober 2025

📍 Regio: Achterhoek & Liemers

💶 Deelname: gratis

🔗 Meer info & reglement: www.ecal.nu/streektaal-en-cultuur/flonkergood

✉️ Insturen via: info@ecal.nu

