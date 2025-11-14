Normen Hemmink verkozen tot Physician Assistant van het jaar 2025

34 keer bekeken

WINTERSWIJK – Een bijzondere erkenning voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB): Normen Hemmink, PA anesthesiologie, is door de Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) uitgeroepen tot Physician Assistant van het jaar 2025. De jury roemt zijn uitzonderlijke inzet en innovatieve bijdrage aan de zorg voor kwetsbare ouderen.

NAPA-voorzitter Rianne Rijsdijk licht toe waarom de keuze dit jaar unaniem was: “Normen is de grote drijvende kracht achter het mogelijk maken van pijnstilling voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup in het verpleeghuis. Hij gaat zelfs op zijn vrije dag naar patiënten toe. De jury noemt dit de echte ‘wauw’-factor.”

Innovatie in de ouderenzorg

Hemmink ontwikkelde samen met collega’s van Marga Klompé een vernieuwende werkwijze waarbij een PENG-blokkade – een vorm van pijnstilling – buiten het ziekenhuis kan worden toegepast. Dat is van grote waarde voor ouderen die niet kunnen of willen worden geopereerd en liever in hun vertrouwde omgeving blijven. Dankzij deze aanpak hoeven zij niet meer naar het ziekenhuis voor goede pijnbestrijding.

SKB-bestuurder Edwin Maalderink is trots: “Normen laat zien dat je ook binnen een streekziekenhuis grote stappen kunt zetten in innovatie. Dit is precies de kracht van samenwerking en korte lijnen in de regio.”

Betrokken en veelzijdige zorgprofessional

Naast zijn werk op de OK en de afdeling anesthesie vervult Hemmink meerdere voorzittersrollen binnen NAPA en interne commissies. Zijn promotievideo voor de verkiezing werd veel bekeken en positief ontvangen.

