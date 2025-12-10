Oliebollenwedstrijd GHV gaat voor de 13e editie het Twentekanaal op

GROENLO – Het visseizoen wordt op zondag 14 december weer op traditionele wijze afgesloten met de Oliebollenwedstrijd van GHV. De wedstrijd wordt dit jaar voor de 13e keer gehouden en is, net als voorgaande edities, toegankelijk voor iedereen met een geldige VISpas.

Deelnemers verzamelen zich om 07.45 uur aan de waterkant voor de loting, waarna er van 09.00 tot 13.00 uur wordt gevist op het Twentekanaal. De exacte locatie wordt enkele dagen vooraf bekendgemaakt. Er mag met iedere hengel worden gevist en de vangst telt op gewicht – met uitzondering van snoek, snoekbaars en paling. De volledige inleg van €5 wordt uitgekeerd als prijzengeld.

Volgens de organisatie is de wedstrijd vooral bedoeld als gezellige afsluiter van het jaar. “Het draait om sportiviteit en samen het seizoen afronden,” aldus GHV. Voor iedere deelnemer ligt er bovendien een frisse oliebol klaar.

📅 Datum: zondag 14 december 2025

📍 Locatie: Twentekanaal (exacte plek volgt)

💶 Inleg: €5 (contant, volledige inleg = prijzengeld)

🔗 Aanmelden: https://www.visseningroenlo.nl/…/oli…/inschrijfformulier

