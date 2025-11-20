Omgevingsplan De Molenberg op weg naar besluit gemeenteraad Oost Gelre

101 keer bekeken

GROENLO – De herontwikkeling van De Molenberg komt in een nieuwe fase. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om het omgevingsplan voor de locatie vast te stellen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendige combinatie van wonen, zorg en historische versterking van de binnenstad.

De plannen omvatten de sloop van het huidige woonzorgcentrum aan de Ziekenhuisstraat en de bouw van 167 zorgstudio’s langs de gracht. Aan de binnenstadzijde komen daarnaast 75 sociale en middenhuurappartementen. De openbare ruimte wordt volledig vernieuwd, met onder meer een nieuwe historische vestingwal en een groener ingerichte Ziekenhuisstraat. Voor deze herinrichting vraagt het college een krediet van € 1,25 miljoen.

Wethouder Hoenderboom spreekt van een voorbeeldproject: “Met deze ontwikkeling versterken we de historische identiteit van Groenlo en spelen we in op de groeiende zorgvraag. Wonen, zorg, ontmoeting en een groene, klimaatbestendige buitenruimte komen hier op een unieke manier samen.”

Het plan is opgesteld in samenwerking met zorgorganisatie Marga Klompé en woningcorporatie De Woonplaats, en sluit aan bij de gemeentelijke Omgevingsvisie, het Programma Stad Groenlo en de Woonvisie.

Na overleg met omwonenden stelt het college voor om het bouwvlak aan de zijde van City Lido twee meter op te schuiven. De zichtlijn op de basiliek blijft daardoor beter behouden. Ook wordt met het parochiebestuur verder gesproken over de inrichting van het gebied rond de kerk. Daarnaast is een anterieure overeenkomst gesloten tussen gemeente en Marga Klompé over de verdere uitwerking en kostenverdeling.

De gemeenteraad behandelt het voorstel op 2 december in de raadscommissie en neemt op 16 december een besluit. Daarna ligt het vastgestelde omgevingsplan ter inzage voor beroep.

