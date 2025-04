Omroep Gelderland toert door Achterhoek in aanloop naar Koningsdag

ARNHEM / ACHTERHOEK – Hoe bereid Gelderland zich voor op Koningsdag 2025 in Doetinchem? In aanloop naar zaterdag 26 april gaan de verslaggevers van team Achterhoek van Omroep Gelderland op toer door de regio. Met Vol gas naar Koningsdag breng ze vanaf 14 april de acht gemeenten in beeld die meebetalen aan het bezoek van de Koning en zijn gezin.

Vol gas naar Koningsdag

Vanaf maandag 14 april deelt team Achterhoek van Omroep Gelderland dagelijks een update van hun koninklijke toer door de regio. Op gld.nl/koningsdag uitgever de verslaggevers dagelijks hun verhalen van Lochem tot Doetinchem.

Het staartje van de route van Vol gas naar Koningsdag is de route die de koning en zijn gezin op 26 april zullen voorbereiden.

Team Achterhoek

Degevers van Omroep Gelderland die het regionale nieuws uit de Achterhoek brengen, zijn Vera Moison, Larou de Jong (Junior Regiotalent), Davie Klein Gunnewiek, Melanie Lokate en Madelien Jansen. Samen zetten zij zich elke dag in voor al het nieuws in en uit de Achterhoek.

Koningsdag bij Omroep Gelderland

Op vrijdag 25 april wordt in een speciale editie van de afgelopen talkshow De Week van Gelderland op TV Gelderland vooruitgeblikt op Koningsdag, live vanuit Het Borghuis in Doetinchem. Op Koningsdag zelf, 26 april, zenden we live dezedaan de gebeurtenissen van de dag uit. We starten om 10.15 uur in de ochtend. In de avond volgt een terugblik op de dag met presentatrice

Linda Geerdink.

Ook Radio Gelderland kleurt oranje op Koningsdag. Met een speciale programmering en live verslaggeving vanaf locatie worden luisteraars de hele dag door bijgepraat over alles wat er in Doetinchem gebeurt.

Vol gas naar Koningsdag , het laatste nieuws rondom Koningsdag en het programma op de dag zelf is te volgen via gld.nl/koningsdag

