Online ouderavond ‘Nee tegen Vapen’ ook voor ouders in de Achterhoek

ACHTERHOEK – Eén op de tien 12-jarigen in Nederland heeft al eens een vape gebruikt. Omdat vapen schadelijk én verslavend is, organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met het Trimbos-instituut op woensdag 1 oktober een online ouderavond: Nee tegen Vapen. Ook ouders uit de Achterhoek kunnen gratis deelnemen.

Tijdens de bijeenkomst, die duurt van 19.30 tot 20.30 uur, krijgen ouders tips en handvatten om het gesprek met hun kind aan te gaan. Presentator Edson da Graça spreekt met longarts Frank Borm, neuropsycholoog Jelle Jolles en jeugd- en middelenexpert Heike Garritsen. Daarnaast deelt een ouder haar ervaring en is er gelegenheid om via de chat vragen te stellen.

“Je moet ervan uitgaan dat je kinderen wél gaan vapen,” vertelt moeder Nicole (45). “Ik maak me zorgen over de gezondheidsschade die er nu al bij mijn dochter is aangericht.”

De ouderavond is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen tussen de 12 en 16 jaar, maar ook professionals en belangstellenden zijn welkom.

📅 Woensdag 1 oktober 2025, 19:30 – 20:30 uur

📍 Online

💶 Gratis deelname

🔗 neetegenvapen.nl/ouderavond

