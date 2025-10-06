Ontdek de sterrenhemel tijdens Nacht van de Nacht

ACHTERHOEK – Op zaterdag 25 oktober 2025 vindt de landelijke Nacht van de Nacht plaats. Overal in Nederland worden de lichten gedoofd om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Ook in de Achterhoek zijn er tal van activiteiten, van nachtwandelingen en vaartochten tot sterrenkijken.

In Winterswijk-Woold opent het meteorenobservatorium die avond de deuren. Dit observatorium maakt deel uit van het Europees Netwerk van vuurbolcamera’s, die heldere vallende sterren registreren. Voor bezoekers worden telescopen opgesteld, waarmee onder andere de ringen van Saturnus zichtbaar zijn. “We willen laten zien hoe bijzonder de donkere hemel boven Winterswijk is,” aldus de Dutch Meteor Society.

Daarnaast zijn er verspreid door de Achterhoek diverse activiteiten:

Lochem – presentatie over Mars bij Sterrenwacht Phoenix + waarnemingen met telescopen; vaartocht in het donker met een historische Berkelzomp.

Eibergen – vaartocht met de Berkelzomp in de avond.

Wehl – verrassingswandeling door het bos met IVN Oude IJsselstreek.

Gorsselse Heide (bij Zutphen) – nachtexcursie georganiseerd door IVN Zutphen en de Marke Gorsselse Heide.

De Nacht van de Nacht wordt sinds 2005 georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties om mensen te laten ervaren hoe waardevol echte duisternis is. Kunstmatig licht verstoort het leefritme van dieren zoals vleermuizen, trekvogels en insecten, maar ook onze eigen biologische klok profiteert van meer donkerte.

📅 Datum/tijd: zaterdag 25 oktober 2025, 20:00 – 23:00 uur (bij helder weer voor het observatorium)

📍 Locaties:

Boomkampweg 3, Winterswijk-Woold

Lochem (Sterrenwacht Phoenix, Berkelzomp)

Eibergen (Berkelzomp)

Wehl (IVN-wandeling)

Gorsselse Heide, Zutphen (IVN-excursie)

💶 Kosten: vaak gratis of kleine bijdrage

🔗 Meer info: Dutch Meteor Society / Nacht van de Nacht

Wist-je-dat: Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. De Achterhoek behoort echter tot de donkerste regio’s, waardoor de sterrenhemel hier uitzonderlijk goed zichtbaar is.

