Ontdek de waarde van je erfstuk in Groenlo

GROENLO – Wat is dat oude schilderij op zolder waard, of dat sieraad van oma? Op zaterdag 15 november kunnen bezoekers het ontdekken tijdens de Taxatiedag in het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO) in Groenlo. Tussen 11.00 en 15.00 uur beoordelen vier erkende experts kunst, antiek en juwelen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Aan de tafels nemen plaats: Christiaan Lucht, specialist in schilderijen en tekeningen; Frederik Baerveldt, expert in kunst en antiek; Benno Weinands, taxateur van inboedelgoederen; en Titia Reuser uit Groenlo, bekend van Tussen Kunst en Kitsch, gespecialiseerd in sieraden.

Bezoekers mogen tot vier objecten meenemen en krijgen bij binnenkomst een kleurcode die verwijst naar de juiste taxateur. Tijdens het wachten kan men andere taxaties volgen of de tentoonstellingen bekijken. Koffie, thee en wat lekkers maken het een ontspannen dagje uit.

📅 Wanneer: zaterdag 15 november, 11.00–15.00 uur

📍 Waar: Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, Mattelierstraat 5, Groenlo

💶 Toegang: entree of vriendenloterijVIP-kaart (museumkaart: 40% korting)

🔗 Meer info: nmto.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)