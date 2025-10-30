Ontdek de waarde van je erfstuk in Groenlo
GROENLO – Wat is dat oude schilderij op zolder waard, of dat sieraad van oma? Op zaterdag 15 november kunnen bezoekers het ontdekken tijdens de Taxatiedag in het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO) in Groenlo. Tussen 11.00 en 15.00 uur beoordelen vier erkende experts kunst, antiek en juwelen.
Aan de tafels nemen plaats: Christiaan Lucht, specialist in schilderijen en tekeningen; Frederik Baerveldt, expert in kunst en antiek; Benno Weinands, taxateur van inboedelgoederen; en Titia Reuser uit Groenlo, bekend van Tussen Kunst en Kitsch, gespecialiseerd in sieraden.
Bezoekers mogen tot vier objecten meenemen en krijgen bij binnenkomst een kleurcode die verwijst naar de juiste taxateur. Tijdens het wachten kan men andere taxaties volgen of de tentoonstellingen bekijken. Koffie, thee en wat lekkers maken het een ontspannen dagje uit.
📅 Wanneer: zaterdag 15 november, 11.00–15.00 uur
📍 Waar: Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, Mattelierstraat 5, Groenlo
💶 Toegang: entree of vriendenloterijVIP-kaart (museumkaart: 40% korting)
🔗 Meer info: nmto.nl
