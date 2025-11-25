Ontspannen kerstinkopen doen? Laat de auto staan en vraag het de OV-ambassadeur
WINTERSWIJK – Met de feestdagen in aantocht wordt het drukker in de binnenstad en op kerstmarkten. Wie opziet tegen files, krappe parkeerplekken en volle garages, kan veel stress voorkomen door met trein of bus te reizen. Maar wat als je OV nog wat spannend vindt? Op vrijdag 5 december is er in de Bibliotheek Winterswijk een gratis inloopspreekuur van de OV-ambassadeurs.
Tussen 14.00 en 15.30 uur kunnen bezoekers zonder afspraak binnenlopen met al hun vragen over reizen met het openbaar vervoer. De OV-ambassadeurs leggen rustig uit hoe inchecken met een betaalpas werkt, welke voordeelkaartjes er zijn en hoe het zit met overstappen tussen verschillende vervoerders. Ook vragen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio zijn welkom.
De ervaring van Merel (71) laat zien hoe laagdrempelig het is:
“Een allervriendelijkste OV-ambassadeur heeft voor mij uitgezocht hoe het met de voordeelkaartjes van mijn gemeente in z’n werk gaat.”
Wie liever niet naar de bibliotheek komt, kan ook gebruikmaken van het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs zijn op meerdere momenten per week bereikbaar voor persoonlijk advies.
📅 Vrijdag 5 december 2025, 14.00–15.30 uur
📍 Bibliotheek Winterswijk
💶 Gratis inloopspreekuur
🔗 www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
