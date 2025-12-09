Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten

OOST GELRE – Carbidschieten blijft voor veel Achterhoekers een vaste traditie op oudejaarsdag. Ook dit jaar mag er binnen de gemeente Oost Gelre worden geschoten tussen 10.00 en 18.00 uur, maar alleen als vooraf een melding is gedaan. Dat kan tot 30 december via het formulier op de website van de gemeente.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (2) 👎 Niet leuk (0)

De gemeente benadrukt dat veiligheid voorop staat. Zo mogen alleen melkbussen van maximaal 40 liter worden gebruikt, die niet worden afgesloten met een metalen deksel of andere harde voorwerpen. Lederen of plastic ballen zijn wél toegestaan. Schieten mag uitsluitend buiten de bebouwde kom, met minstens 100 meter afstand tot woningen en 300 meter tot dierenverblijven. Het schootsveld moet vrij zijn van publiek en wegen.

Volgens de gemeente is toezicht belangrijk. “We willen dat iedereen kan genieten van een veilige traditie,” aldus een woordvoerder. Daarom bezoeken boa’s op oudejaarsdag verschillende locaties om advies te geven. Ook verwijst de gemeente naar het landelijke initiatief Wie is de BOCK, dat staat voor Bewust Oplettende CarbidKnaller.

Carbidschieten onder de 18 jaar mag alleen onder toezicht, alcohol is niet toegestaan en knallen met een klaphamer blijft verboden.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (2) 👎 Niet leuk (0)