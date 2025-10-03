Oosteres werkt aan wijk van de toekomst
GROENLO – De wijk Oosteres ondergaat een metamorfose die haar toekomstbestendig moet maken. Tijdens een wandeling op Nationale Burendag kregen bewoners een inkijkje in de herinrichting die niet alleen gericht is op vervanging van de riolering, maar vooral op aanpassing aan het veranderende klimaat.
De wijk krijgt minder stenen en meer groen, zodat hitte wordt verminderd en regenwater beter kan worden opgevangen. Bijna alle bewoners doen mee door hun regenpijp af te koppelen. Daarmee blijft water in de wijk en wordt verdroging tegengegaan. Ook wordt gewerkt aan groene tuinen en hergebruik van materialen, zoals straatstenen.
Wethouder Gerjan Teselink noemt de aanpak een voorbeeld voor de regio: “Oosteres laat zien hoe je samen met bewoners kunt bouwen aan een wijk die klaar is voor de toekomst. Dit gaat verder dan nu; we leggen een basis waar de komende generaties van profiteren.”
De uitvoering loopt sinds april en moet medio 2026 afgerond zijn. Dan is Oosteres een wijk waar duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid hand in hand gaan.
🔗 Meer info: oostgelre.nl/klimaatverandering-oosteres
