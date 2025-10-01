Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo
GROENLO – Wie altijd al eens een kijkje wilde nemen achter de schermen bij lokale bedrijven, krijgt daar op zaterdag 11 oktober de kans voor. Tijdens de Open Bedrijvendag Oost Gelre openen veertien bedrijven op industrieterrein Brandemate tussen 10.00 en 15.00 uur hun deuren voor publiek.
Bezoekers krijgen een uniek inkijkje in productieprocessen, machines en innovatieve projecten. De route start bij Welgro B.V. (Parallelweg 18), waar routekaarten klaarliggen en een kop koffie wordt aangeboden.
De dag is laagdrempelig en geschikt voor jong en oud. Er zijn demonstraties, gesprekken met medewerkers en activiteiten om te ervaren hoe techniek er in de praktijk uitziet. Ook Sius doet mee en houdt een inloopmoment.
📅 Zaterdag 11 oktober 2025, 10.00 – 15.00 uur
📍 Industrieterrein Brandemate, Groenlo
💶 Toegang gratis
🔗 openbedrijvendagoostgelre.nl
