Open dag Graafschap College: ontdek jouw opleiding

DOETINCHEM / GROENLO – Wie op zoek is naar een mbo-, entree- of vavo-opleiding kan op vrijdag 14 november terecht bij de open dag van het Graafschap College. Tussen 16.00 en 20.00 uur openen meerdere locaties hun deuren, waaronder die in Groenlo.

Tijdens de open dag kun je kennismaken met studenten, docenten en decanen, opleidingen ontdekken en sfeer proeven. “Ontdekken begint met doen,” benadrukt het Graafschap College. Bezoekers kunnen bovendien deelnemen aan voorlichtingssessies over specifieke opleidingen. Deze starten om 16.30, 17.15, 18.30 en 19.15 uur en duren elk een half uur.

Aanmelden is verplicht en kan via de website van het Graafschap College. Na registratie ontvangen bezoekers een bevestigingsmail met QR-code, die bij de ingang gescand wordt.

📅 Datum: vrijdag 14 november 2025

🕓 Tijd: 16.00 – 20.00 uur

📍 Locaties: J.F. Kennedylaan, Maria Montessoristraat, Sportweg (Doetinchem) en Groenlo

💶 Toegang: gratis, aanmelden verplicht

🔗 Meer info & aanmelden: www.graafschapcollege.nl

Wist je dat het Graafschap College meer dan 250 mbo-opleidingen aanbiedt, verspreid over locaties in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk?