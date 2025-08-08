Open Energiedag 2025: bezoek duurzame energieprojecten in Gelderland

ACHTERHOEK/GELDERLAND – Op zaterdag 20 september 2025 vindt voor de vijfde keer de landelijke Open Energiedag plaats. Door heel Nederland openen duurzame energieprojecten hun deuren voor het publiek. Ook in Gelderland krijgen bezoekers een unieke kans om van dichtbij te zien hoe groene energie wordt opgewekt. In onze provincie zijn er diverse locaties te bezoeken – van zonneparken tot windmolens en innovatieve energieoplossingen.

Locaties in Gelderland

🔋 Zutphen – Lokale opwek ZutphenEnergie

Een fietstocht langs plekken waar ZutphenEnergie duurzame projecten heeft gerealiseerd of in ontwikkeling heeft.

Meer info: www.zutphenenergie.nl

🏡 Doetinchem – EVO Energy: De Nieuwe Standaard in Home Energy Management

Ontdek de toekomst van energiebeheer in huis. Hoe regel je je eigen energie slim en efficiënt? EVO Energy geeft een kijkje in de nieuwste ontwikkelingen.

Meer info: www.evoenergy.nl

🌬️ ☀️ Arnhem – Wind- en zonnepark Koningspleij

Bezoek vier imposante windturbines in combinatie met een zonnepark. Kom alles te weten over dit duurzame energieproject aan de rand van de stad.

Meer info: www.koningspleij.nl

🌱 Netterden – Windpark Den Tol en De Zonnewilg

Bezoek dit unieke gecombineerde project van zes lokale agrariërs. Hier worden 9 windturbines gecombineerd met een zonnepark van 12 hectare.

Meer info: www.windparkdentol.nl

Tijdens de Open Energiedag kun je zien hoe Nederland steeds meer energie opwekt uit zon, wind en bodem. Bezoekers krijgen uitleg van experts, rondleidingen en demonstraties. Een unieke kans om meer te leren over de energie van de toekomst – gewoon hier in de Achterhoek en Gelderland.

Praktische informatie

📅 Datum: Zaterdag 20 september 2025

🕘 Tijden: Variëren per locatie (raadpleeg de websites)

🎟️ Toegang: Gratis (soms vooraf aanmelden vereist)

🌐 Meer info: www.openenergiedag.nl

De Open Energiedag is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en laat zien hoe we in Nederland werken aan een duurzame energievoorziening. Voor wie in Gelderland woont of belangstelling heeft voor lokale energieopwekking, is dit een uitgelezen kans om zelf een kijkje te nemen.

