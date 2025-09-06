Open Monumentendag in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo

AALTEN – Op 13 en 14 september openen ook in de gemeente Aalten, Bredevoort en Dinxperlo diverse monumenten hun deuren tijdens Open Monumentendag 2025. Het landelijke thema is dit jaar ‘Erfgoed & Architectuur – Gebouw(d) om te blijven’, waarbij de waarde van ons gebouwd erfgoed centraal staat.

Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan rondleidingen, tentoonstellingen en activiteiten. Zo heropent in Bredevoort het Sanatorium met de historische TBC-lighalletjes, een tentoonstelling en re-enactors in kleding van toen. In Aalten is er op De Ahof een dag rond levend erfgoed met zeldzame huisdierrassen, en bij De Schoppe staan oude boerenwerktuigen en tractoren centraal. Ook zijn er concerten in de Oude Helenakerk en rondleidingen bij diverse molens in De Heurne, Lintelo en Bredevoort.

In Dinxperlo is het gerestaureerde rijksmonument Het Dames te Beesthuis geopend, én vindt op 14 september een bijzondere kunstperformance plaats van de Duitse kunstenaar Garvin Dickhof. Met houten blokken en dozen verandert hij tijdelijk het straatbeeld om voorbijgangers opnieuw naar monumenten te laten kijken. Het project is een samenwerking met de stad Bocholt en wordt ondersteund door het Interreg-programma.

📅 Zaterdag 13 & zondag 14 september 2025

📍 Diverse locaties in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo

💶 Gratis toegang

🔗 www.openmonumentendag.nl

