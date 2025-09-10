Open Monumentendag Oost Gelre: ontdek kerken, molens en verborgen erfgoed

OOST GELRE – Op zaterdag 13 september staat Oost Gelre in het teken van Open Monumentendag. Verspreid over Groenlo, Zieuwent, Mariënvelde en Harreveld openen monumenten hun deuren voor het publiek. Het thema van dit jaar is geschiedenis beleven, met muziek, ambacht en bijzondere verhalen.

De officiële opening vindt om 10.00 uur plaats in de Sint-Werenfriduskerk in Zieuwent. Bezoekers kunnen hier luisteren naar het beroemde Eggertorgel en zelfs een kijkje nemen op de koorzolder. Ook in de kerken van Harreveld en Mariënvelde staat de Nationale Orgeldag centraal. Daar is het mogelijk het orgel van dichtbij te bekijken of beneden in de kerk te genieten van sfeervolle muziek.

In Groenlo staan meerdere monumenten open. Bij de Stoomhoutzagerij Nahuis (10.00–16.00 uur) komt historisch vakmanschap weer tot leven. Het oude GOLS-station laat bezoekers kennismaken met de spoorweggeschiedenis van de regio. De imposante Calixtus Basiliek is toegankelijk voor rondleidingen, orgelconcerten en een torenbeklimming met uniek uitzicht over stad en omgeving. In de Stadsboerderij Grolle is een expositie van Van der Heijden Architecten en Erik Wamelink, die zelf aanwezig zijn om hun werk toe te lichten.

Ook buiten Groenlo zijn er bijzondere locaties te bezoeken. De Molen Hermien in Harreveld draait van 09.00 tot 15.00 uur en vertelt het verhaal van eeuwenoude molentradities. In Groenlo is daarnaast de Wereldwinkel geopend in een karakteristiek Art Nouveau-pand.

Open Monumentendag is een jaarlijks terugkerend evenement waarin het culturele erfgoed van Nederland centraal staat. Oost Gelre sluit hier traditiegetrouw bij aan.

📅 Zaterdag 13 september

📍 Zieuwent, Mariënvelde, Harreveld, Groenlo

🕙 Tijden variëren per locatie (09.00–17.00 uur)

💶 Gratis toegang

🔗 Meer info: www.openmonumentendag.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)