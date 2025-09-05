Open Monumentenweekend in Berkelland: Erfgoed en Architectuur centraal

BERKELLAND – Op zaterdag 13 en zondag 14 september openen in Berkelland tientallen monumenten hun deuren tijdens de landelijke Open Monumentendagen. Dit jaar staat het thema “Erfgoed en Architectuur” centraal. Bezoekers kunnen niet alleen monumenten bezichtigen, maar ook deelnemen aan wandelingen, fietsroutes, workshops en muzikale activiteiten.

Bekende locaties zoals de Oale Smederieje in Neede, ’t Spuythuys in Borculo en de Antoniuskerk in Rekken doen mee. Daarnaast zijn er inspirerende voorbeelden van renovatie te zien, zoals bij De Lavei en architectenbureau Witstaart in Geesteren en het gerenoveerde Onstenk-pand in Borculo.

Sommige locaties pakken extra uit. Zo zingt koor Primavera zaterdag in de Kluntjespot (Haarlo) en de Sint-Caeciliakerk in Neede, en is er bij museumboerderij De Lebbenbrugge een Kunst- en Ambachtenmarkt. Ook staan er wandelingen gepland in Eibergen en Borculo, en kan men deelnemen aan een gratis workshop urban sketching in Gelselaar en Borculo.

Voor wie liever op de fiets stapt, zijn drie routes uitgezet langs monumenten in de gemeente. De routekaartjes zijn verkrijgbaar bij de lokale VVV’s en online.

Een dag eerder, op vrijdag 12 september, wordt in de Joriskerk in Borculo de Berkellandse Erfgoedprijs 2025 uitgereikt. Genomineerd zijn het Meistershuus (Borculo), café-pand Kerkemeijer (Rekken) en het Regelstation (Neede-Eibergen).

“Het is dé kans om bijzondere plekken van binnen te zien en inspiratie op te doen. Bovendien verbinden we historie met beleving,” aldus de organisatie.

📅 12 t/m 14 september 2025

📍 Diverse monumenten in de gemeente Berkelland

💶 Deelname gratis

🔗 www.openmonumentendag.nl/comite/berkelland/

