Oproep: aanmeldingen geopend voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2025’
BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst roept inwoners op om kandidaten aan te melden voor de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2025’. Tot en met 10 december 2025 kunnen personen of groepen worden voorgedragen die zich met bijzondere inzet inzetten voor de gemeenschap. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 7 januari 2026.
Wethouder Hans Puijk benadrukt het belang van de prijs: “Er zijn in de hele gemeente ontzettend veel goede vrijwilligersinitiatieven. Elke vrijwilliger is belangrijk en de benoeming is daarom een symbolische prijs. De gekozen vrijwilligers vertegenwoordigen alle vrijwilligers.”
Een jury selecteert drie genomineerden op basis van hun inzet, de betekenis van hun werk en het aantal aanmeldingen. De winnaar ontvangt naast de titel een geldbedrag van €250,-, of €500,- als het een groep betreft. De andere genomineerden krijgen een oorkonde en €100,-.
Aanmelden kan via het digitale formulier op www.bronckhorst.nl/vrijwilliger.
📅 Aanmelden tot: 10 december 2025
📍 Bekendmaking: 7 januari 2026, tijdens de nieuwjaarsreceptie
💶 Prijs: €250,- (individu) of €500,- (groep)
🔗 Meer info: www.bronckhorst.nl/vrijwilliger
