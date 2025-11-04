Oproep: aanmeldingen geopend voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2025’

1 keer bekeken

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst roept inwoners op om kandidaten aan te melden voor de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2025’. Tot en met 10 december 2025 kunnen personen of groepen worden voorgedragen die zich met bijzondere inzet inzetten voor de gemeenschap. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 7 januari 2026.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Wethouder Hans Puijk benadrukt het belang van de prijs: “Er zijn in de hele gemeente ontzettend veel goede vrijwilligersinitiatieven. Elke vrijwilliger is belangrijk en de benoeming is daarom een symbolische prijs. De gekozen vrijwilligers vertegenwoordigen alle vrijwilligers.”

Een jury selecteert drie genomineerden op basis van hun inzet, de betekenis van hun werk en het aantal aanmeldingen. De winnaar ontvangt naast de titel een geldbedrag van €250,-, of €500,- als het een groep betreft. De andere genomineerden krijgen een oorkonde en €100,-.

Aanmelden kan via het digitale formulier op www.bronckhorst.nl/vrijwilliger.

📅 Aanmelden tot: 10 december 2025

📍 Bekendmaking: 7 januari 2026, tijdens de nieuwjaarsreceptie

💶 Prijs: €250,- (individu) of €500,- (groep)

🔗 Meer info: www.bronckhorst.nl/vrijwilliger

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)