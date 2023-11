Optreden van Olaf Putker & the Scenic Sound in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op 11 november staat een avond vol indierock en americana op het programma in de Koppelkerk, met niemand minder dan Olaf Putker & the Scenic Sound. Deze avond belooft een knaller te worden, waarbij jong talent uit Zutphen het publiek zal betoveren. “Olaf Putker en zijn band brengen liedjes met een indierock-attitude die uitmonden in een opstandige geluidsmuur, gebracht met aanstekelijke, jeugdige energie,” aldus 3 voor 12 Gelderland. Hun nieuwe nummers doen denken aan bands als dEUS en Wilco, maar worden gepresenteerd in de vorm van eigentijdse popmuziek voor 2024. Maak kennis met deze enthousiaste band en hun verbluffende muziek.

Het evenement begint om 20:30 uur, met de zaal open vanaf 20:00 uur. Toegangskaarten zijn beschikbaar in de voorverkoop voor €15 en aan de deur voor €18.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Misschien heb je dit gemist